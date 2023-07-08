О двух претендентках на свой новый дом «НГ» рассказала председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. Обе собаки попали в реабилитационный центр в начале июня.

Неизвестный мужчина отрезал Рыжульке уши и подрезал хвост

- 9 июня к нам обратилась девушка и сообщила, что бомж, который весь в крови, тащит щенка, который тоже весь в крови, - вспоминает Александра. - Со своим супругом они отобрали у него животное и вызвали полицию. Того человека сотрудники забрали в отдел, где выяснилось, что он хотел продать собаку, как щенка алабая, и когда она подросла, решил отрезать ей хвостик и уши. Мужчина говорил, что у него есть еще 3 таких щенка, но нам не удалось их забрать, так как мы не получили достоверной информации о его местонахождении.

Собаку волонтеры прозвали «мини-алабайчиком». Анализы показали, что у нее анемия. Сейчас она полностью здорова, стерилизована. Волонтеры дали ей кличку Рыжулька. Собака очень скромная, требуется время, чтобы установить с ней контакт.

Александра Лебединская рассказала про еще одну обитательницу центра:

Чернульку нашли на автобусной остановке. Она очень активная и любит хорошо поесть

- Эту малышку мы нашли в операционный день, когда ехали с территории центра в ветклинику. Она одна-одинешенька сидела на автобусной остановке, вокруг не было ни ее мамы»собаки, ни людей. Мы ее забрали в реабилитационный центр. Она также уже стерилизована. Собаку назвали Чернулька. Она одновременно супер-ласкуша, а по ее пузику понятно, что она любитель покушать. А еще она отбирает еду у старших и можно сказать, что она супер-боец. Она очень активная!

Рыжульку и Чернульку лучше содержать на свободном выгуле - во дворе частного дома или в вольере.

Чтобы забрать их или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ