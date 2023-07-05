Пожару, произошедшему вчера, 4 июля, на ул. Механизаторов в г. Тобыл Костанайского района, присвоили повышенный ранг вызова. Информация о пожаре поступила на пульт "101" в 22:08 - загорелась кровля кафе.

К моменту прибытия пожарных на место огонь уже распространился на площадь 400 кв. м. Пламя охватило несколько торговых бутиков, расположенных рядом с кафе.

- На месте был развернут оперативный штаб пожаротушения, создано два боевых участков, в тушении были задействованы 5 универсальных стволов. Разбушевавшийся огонь удалось локализовать спустя час и сорок мин. В 23.59 пожар полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пожар отработан по повышенному рангу вызова. В тушении были задействованы 38 человек личного состава ДЧС и 12 единиц техники. Кроме того, привлеклись дополнительные силы и средства ГКП «Затобольская тепло-энергетическая компания» в составе 1 человека и 1 техники и КГП «Костанай-Су» - 1 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. Дознавателям предстоит выяснить причину и обстоятельства происшествия.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО