Первого и второго июля в Костанае прошел турнир по шашкам, посвященный Дню столицы. В нем приняли участие почти все сильнейшие игроки города, включая участников недавнего чемпионата мира среди инвалидов по международным шашкам, где удачно выступила команда Казахстана.

За доской мастер спорта чемпион Казахстана по международным шашкам Софья Ершова

Борьба была очень напряженной. Судьба бронзы определилась лишь в последнем туре. В целом в итоге более удачливым оказался Юрий Бондаренко. Почти рядом с ним опытный участник многих республиканских соревнований Айдархан Бигалиев. Третье место с равным количеством очков разделили Отарий Квиквиния, Василий Каленский и Касым Сатубалдин. Все они получили грамоты. Но, поскольку медаль была одна, бронзу по коэффициенту (лучшему результату с более сильными противниками) получил Квиквиния.

За вторым столом - лидеры турнира

Среди женщин лучшей стала мастер спорта Софья Ершова. Среди инвалидов первым оказался Касым Сатубалдин, тот самый, что стал наряду с двумя своими конкурентами третьим в общем зачете. Вторым – Петр Самойлов, играющий, не видя доски, только руками при очень жестком регламенте – 15 минут на партию, и при этом продемонстрировавший эффектную комбинационную игру. Третьим здесь стал растущий Вячеслав Тупицин. Замечательную игру показал старейший кандидат в мастера спорта Иван Козьма, одолевший в личных встречах троих сильнейших игроков области.

Старейший участник турнира и третий призер Иван Козьма (слева) и Касым Сатубалдин

Соревнования проходили в первый день в областной библиотеке, а во второй - в картинной галерее, за что спортсмены очень благодарны

Незрячий спортсмен, призер майского чемпионата мира в Турции Петр Самойлов