СпецЦОНы Казахстана не будут работать 7 и 8 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

Фото из архива "НГ"

Сообщается, что 7 и 8 июля будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни.

Отметим, что в понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные - с 9:00 до 20:00.

Добавим, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.

Напомним, в будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.