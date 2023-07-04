Прошедшими в первые два дня июля пятью матчами 14-го тура и двумя перенесенными играми 13-го тура стартовал второй круг чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

С мячом Рамазан Оразов / Фото instagram.com

Этот тур прошел в честь воспитанника карагандинского футбола, ветерана казахстанского спорта Сергея Ледовских. Сергей Михайлович является воспитанником ДЮСШ «Шахтер» (Караганда). За карагандинский клуб он выступал в 1976-1979 и 1980-1982 годах, а большую часть карьеры провел в «Кайрате» (1980 и 1982-1988 гг.), сыграв за алматинскую команду в высшей лиге СССР 234 матча, в которых забил 7 мячей. Кроме этого, Ледовских играл за российские клубы «Цемент» (Новороссийск), «Жемчужину» (Сочи), а также за малазийский «Перлис». По окончании карьеры работал тренером в ФК «Жемчужина».

Завершив первый круг с 20-ю набранными на седьмой строчке турнирной таблицы, «Тобол» в первом туре второго круга встречался на своем поле с «Атырау», который опережал костанайский клуб на одно очко и занимал шестое место. Для команд это была уже третья очная встреча подряд. Сначала в рамках 13-го тура чемпионата «Атырау» на своем поле разгромил «Тобол» (3:0), который затем одержал победу с минимальным счетом в прошедшей в Костанае первой полуфинальной игре розыгрыша Кубка РК.

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Центральный» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, россиянин Альберт Габараев, Александр Марочкин и Багдат Каиров, полузащитники Серикжан Мужиков (капитан команды), Самат Жарынбетов и венгр Асмир Сульич, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.

Как и в кубковом матче накануне, «Тобол» активно начал встречу, однако гости первыми заработали угловой удар, розыгрыш которого, правда, не принес обострения у ворот хозяев. Первый удар по воротам также был нанесен гостями, когда на 11-й минуте после розыгрыша штрафного удара у левой боковой линии российский защитник «Атырау» Сослан Такулов пробил со средней дистанции, но Коновалов легко поймал мяч. Через минуту штрафной удар заработали хозяева, когда быстрый проход Дебле по левому краю грубо остановил Олжас Керимжанов. Мужиков пробил со стандарта верхом во вратарскую площадку, но голкипер гостей Илья Караваев выбил мяч кулаками. Еще через минуту «Тобол» заработал на правом фланге первый угловой удар, после розыгрыша которого атака хозяев продолжилась, и они организовали еще несколько подходов к воротам соперника. На 17-й минуте мяч наконец-то оказался у гостей, но Дебле слева у центральной линии перехватил грудью пас Керимжанова, прошел вдоль боковой линии вперед и, войдя в штрафную площадь, сделал поперечную передачу низом Чеснокову, но голкипер в падении поймал мяч.

На 20-й минуте уже Чесноков на правом краю на своей половине поля перехватил мяч у попытавшихся организовать контратаку гостей и по своему флангу устремился вперед, но его проход грубо прервал украинский полузащитник «Атырау» Александр Нойок, за что был удостоен первой в матче желтой карточки. Но вот розыгрыш этого стандарта не получился.

Гости, пытаясь выравнять игру, стали прибегать к прессингу соперника на его половине поля. Однако на 34-й минуте они не смогли помешать Вукадиновичу переиграть нескольких игроков «Атырау» на половине поля гостей и сделать слева передачу в центр Дебле. Тот сместился еще левее и нанес сильный удар низом в левый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Не прошло и минуты, как в центре событий на поле вновь оказался Дебле, откликнувшийся у штрафной площади гостей на длинную передачу Асранкулова со своей половины поля, где оказался на газоне после силового приема белорусского защитника «Атырау» Никиты Степанова. После подачи Мужикова со стандарта по воротам попытался пробить в прыжке с линии вратарской площадки Габараев, но Караваев в броске выбил мяч буквально с головы защитника «Тобола», при этом столкнувшись с ним в воздухе и получив травму, после чего был заменен на белорусского голкипера Егора Хаткевича. После этого эпизода игра на некоторое время переместилась в центр поля. На четвертой из пяти компенсированных к первому тайму минут «Тобол» заработал штрафной удар, когда совершавший проход по левому краю Дебле вновь оказался на газоне не без помощи Керимжанова. После розыгрыша этого стандарта мяч был выбит защитниками за пределы штрафной площади, но подобравший его Сульич, отдал передачу в центр Вукадиновичу, который пробил по воротам метров с 20-ти. Голкипер перевел мяч над перекладиной, а арбитр встречи Айдын Тасыбаев из Астаны жестом показал - удар от ворот. С этим судейским решением не были согласны и Вукадинович, и Сульич, активно пытавшиеся его оспорить и получившие взамен по желтой карточке.

Атаку «Тобола» начинает Мильян Вукадинович / Фото instagram.com

Уже на четвертой минуте второго тайма Чесноков из центрального круга сделал передачу к левому углу штрафной площади гостей Дебле, который добежал до угла вратарской площадки и из-под ноги преследовавшего его Керимжанова пробил в ближний нижний угол ворот. Хаткевич отбил мяч ногами и прямо на Вукадиновича, который пробил по воротам с ходу, но в последний момент полузащитник гостей Ринат Джуматов в падении успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой.

На 52-й минуте Жарынбетов проникающей передачей низом по центру попытался вывести один на один с голкипером Дебле, но того на подступах к штрафной площади откровенно остановил, обхватив двумя руками, все тот же Керимжанов, получивший за это нарушение вторую желтую карточку и удаленный с поля. И без того владевший инициативой «Тобол» еще больше времени стал проводить в атаке. А чтобы освежить игру впереди, тренерский штаб команды на 65-й минуте провел двойную замену, выпустив на поле вместо Жарынбетова восстановившегося после болезни боснийца Йована Илича, а вместо Сульича Рамазана Оразова.

«Тобол» очень много атаковал, комбинировал, переводил мяч с фланга на фланг, но почти каждый удар по воротам принимали на себя игроки «Атырау», даже не помышлявшие об атаках. На 77-й минуте еще одна замена произошла в составе «Тобола» - вместо Каирова на поле вышел россиянин Павел Киреенко. Почти тут же после розыгрыша углового удара на левом краю атаки Марочкин пробил головой выше ворот. В следующую же минуту после заброса Мужикова с левого края в штрафную площадь на Дебле, голкипер гостей выбил мяч на угловой, сбив во вратарской площадке ивуарийского нападающего, которому пришлось прибегнуть к помощи бригады медиков команды.

Количество ударов по воротам гостей увеличивалось с уменьшением времени до окончания матча. Но каждый раз на пути мяча вставал кто-то из игроков отошедшего полным составом в штрафную площадь «Атырау». Очень хороший момент возник на 88-й минуте, когда после подачи Асранкулова в штрафную площадь почти от левого углового флажка Чесноков в красивом прыжке с лета пробил в верхний левый угол ворот, но на этот раз мяч надежно сыграл голкипер. Через минуту вместо игравшего слева в защите Асранкулова вышел Жаслан Жумашев, занявший место на правом краю атаки. «Тобол» своими действиями попытался растянуть плотную оборону соперника.

Ликованию «Тобола» после забитого гола не было предела / Фото instagram.com

На второй добавленной минуте Жумашев выполнил со своего фланга заброс к воротам, мяч головой отбил защитник, но его подобрал Дебле и из пределов штрафной площади пробил обводящим ударом в дальний верхний угол. Однако мяч по дуге пролетел рядом с крестовиной ворот. Менее чем через две минуты, когда все игроки «Атырау» вновь переместились в свою штрафную площадь, Жумашев справа с линии штрафной площади сделал передачу назад Иличу, который вторым касание очень сильно пробил по центру ворот под перекладину, но голкипер отбил мяч, который взлетел над штрафной площадью. А после того, как мяч, ударившись о газон перед вратарской площадкой, вновь взлетел в воздух, его находившийся в окружении двух игроков гостей Дебле головой в прыжке скинул под удар Жумашеву. А тот, не дав мячу опуститься на газон, в касание послал его через образовавшуюся брешь в защите точно в левый нижний угол ворот и принес вполне заслуженную победу «Тоболу».

Главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич после матча поздравил всех с победой и поблагодарил соперника за хорошую игру:

- Была интересная игра, как и два матча до этого. Думаю, что мы заслуженно победили. Ребята хорошо работали на поле, создали много моментов, но не забивали. Это тяжело сделать, когда соперник обороняется вдевятером. И так мы играем уже три игры с ними. У них хорошие игроки и тренер, а также дисциплина. Для меня очень важно, что молодые игроки, которые выходят со скамейки, усиливают игру и забивают. Сегодня у Жумашева это получилось, а посмотрите на Асранкулова, оба - местные игроки. Мы стараемся, чтобы у нас в команде был сплав молодости и опыта. Сегодня у нас было численное преимущество, и, конечно, у игроков появилось желание быстро забить. Я постоянно им говорю о терпении и движении без мяча, чтобы они не спешили. И сегодня терпение выиграло. Заработали три очка, и для меня это немного эйфория, потому что нас ожидает кубковая игра, потом матч в еврокубках. Серьезные игры, и нам нужно готовиться. Что касается состава, то Младович уже тренируется с командой, Илич тоже тренировался только два дня, но сегодня уже вышел. Были проблемы у Оразова, а Рогач занимается индивидуально, надеемся, что через два-три дня он будет с командой.

После этой победы «Тобол» набрал 23 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Победно начала второй круг и тройка лидеров чемпионата. Так, «Астана» в Актау переиграла «Каспий» со счетом 2:1, «Ордабасы», являющийся лидером по потерянным очкам, одержал седьмую подряд победу, на этот раз над «Аксу» на своем поле - 2:0, а «Актобе» в гостях одержал волевую победу над «Мактааралом» - 2:1. «Кызылжар», переиграв дома «Кайрат» со счетом 2:1, обошел его, поднявшись на четвертое место. В нижней части турнирной таблицы перестановок не произошло. Но одержавшие гостевые победы «Шахтер», уверенно переигравший «Жетысу» (3:1), и «Окжетпес», минимально выигравший у «Кайсара» (1:0), отдалились от опасной зоны.

Следующий матч «Тобол» проведет в гостях снова с «Атырау» 8 июля. Это будет ответный поединок полуфинала Кубка РК.