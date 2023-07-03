В Костанае под эгидой Федерации тенниса Казахстана прошел традиционный республиканский юношеский турнир Kostanay Gold 14&Under, входящий в программу Казахстанского теннисного тура.

Кирилл Папертный из Лисаковска и Мирон Модогоров из Костаная - победители республиканского турнира по теннису Kostanay Gold 14&Under / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Турнир призван, по замыслу организаторов, не только служить пропаганде здорового образа жизни и дальнейшей популяризации тенниса, но и способствовать развитию инфраструктуры во всех регионах республики, а также воспитанию теннисистов, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене.

В турнире приняли участие юные теннисисты до 14 лет из Алматы, Астаны, Актобе, Караганды, Костаная, Лисаковска, Павлодара, Рудного, Уральска, Шымкента и Экибастуза. В основных сетках турнира, получившего вторую категорию, в одиночных разрядах приняли участие по 32 теннисиста, часть из которых прошла через квалификационный отбор, а в парных разрядах выступили по 16 дуэтов. Поединки прошли на кортах Теннисного центра ДЮСШ № 2, встретившего участников обилием цветов и зеленых насаждений.

Наиболее успешно представители Костанайской области выступили в соревнованиях среди юношей, дойдя до финалов как в одиночном, так и в парном разрядах.

В одиночном разряде Кирилл Папертный из Лисаковска, выйдя без борьбы во второй круг турнира, уверенно переиграл в 1/8 финала Мухаммада Исраилова из Астаны, не отдав ему ни одного гейма (6:0, 6:0), в четвертьфинале нанес поражение Виктору Серикову из Караганды (6:3, 6:2), а в поединке за выход в финал был сильнее еще одного столичного теннисиста Аркена Сыздыкова (6:1, 6:0). В финале он встретился с теннисистом из Актобе Михаилом Попадько, который и стал победителем турнира, переиграв нашего спортсмена в двух сетах - 6:3 и 6:1. Третье место среди юношей занял Даниэль Вилсим из Алматы.

Эти же финалисты встретились и в решающем поединке парного разряда, где вместе с Кириллом Папертным выступил 11-летний воспитанник ДЮСШ № 2 Мирон Модогоров. Костанайский дуэт не нашел сопротивления в прошедшей на стадии 1/8 финала стартовой партии с парой Илья Жук (Павлодар) - Артемий Талько (Астана), всухую выиграв оба сета (6:0, 6:0). А вот четвертьфинальный и полуфинальный поединок дошли до тай-брейков, в которых оба раза сильнее были Модогоров и Папертный, прошедшие сначала пару из Уральска Абилмансур Диланулы (Уральск) - Ернар Каршыга - 7:5, 5:7, 10:6, а затем пару Иван Бондаренко (Актобе) - Виктор Сериков (Караганда) - 6:3, 3:6, 10:6.

Финальную встречу против считавшихся фаворитами турнира актобинцев Михаила Попадько и Романа Раздольского Мирон Модогоров и Кирилл Папертный начали довольно неожиданно для соперников, поведя в счете после двух брейков - 5:1, после чего им не стоило особого труда довести первый сет до победы - 6:3.

Во втором сете счет после восьми геймов был равным - 4:4, а затем хозяева корта выиграли гейм на подаче актобинцев и вышли на матчбол на своей подаче, при этом Папертный эффектно завершил матч эйсом.

Пока теннисисты приходили в себя, родители победителей, тренеры и руководство поздравляли друг друга с этой поистине исторической для костанайского тенниса пусть и небольшой, но победой, завоеванной весьма символично накануне старта «Уимблдона-2023» - одного из четырех турниров «Большого шлема». Кто знает, может и среди участников этого юношеского республиканского турнира были будущие победители соревнований мирового уровня.

Кирилл ПАПЕРТНЫЙ признался после финала - выходили на матч, чтобы показать все, на что способны:

- После того, как уверенно провели начало первого сета, появилась уверенность в победе и в матче.

А Мирон МОДОГОРОВ поднялся на пьедестал второго подряд республиканского турнира. Совсем недавно он стал третьим призером также в парном разряде на турнире Kostanay Masters 12&Under, заняв пятое место в одиночном разряде среди теннисистов до 12 лет. В соперничестве с более старшими соперниками подняться выше десятого места у него не получилосью.

- После того, как вышли в финал в парном разряде, я сильно волновался, когда играл в «одиночке», - расказал Мирон. - Уже представлял, как будем бороться за первое место, и это немного мешало играть. А в финале мы подбадривали друг друга, даже когда не получался удар.

Третье место в парном разряде среди юношей заняли Даулет Жангали из Актобе и Аркен Сыздыков из Астаны.

Среди девушек в одиночном разряде призовую тройку составили Гульден Азаматкызы из Экибастуза, София Малышева из Астаны и Нонна Стеганцова из Уральска. В парном разряде отличились та же Гульден Азаматкызы и ее землячка Султана Ержанова, выигравшие в финале у Елены Колесниковой из Караганды и Валерии Чижаковской из Кокшетау. Третье место заняли Алуа Марат из Уральска и Айлин Маханбеталиева из Астаны.

Директор ДЮСШ №2 Талгат Еришев и старший тренер Константин Модогоров провели нараждение призеров турнира Kostanay Gold 14&Under в одиночном разряде среди юношей / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Как отметил старший тренер Костанайской области по теннису Константин Модогоров, такие турниры очень нужны для роста уровня мастерства молодых спортсменов. В течение всего года республиканской федерацией аналогичные турниры также проводятся в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте. Итоги этих турниров учитываются при составлении рейтинга теннисистов в нескольких возрастных группах, который рассчитывается за последние 52 недели.

Кстати, уже на следующей неделе в Костанае стартует республиканский юношеский турнир первой категории для теннисистов до 12 лет «Кубок АБЗ+».