Пожар на частном подворье на ул. Дорожная произошел вчера, 2 июля.В 16:10 сообщение о происшествие поступило на пульт связи ПЧ-10 г. Тобыл. На момент прибытия пожарных расчетов во дворе уже горели гараж, автомобиль и кровля хозяйственной постройки, пристроенной к жилому дому.





- Огонь грозил перекинуться на жилой дом, расположенный в метре от гаража, но огнеборцам удалось сбить пламя и спасти жилое строение. В ходе тушения пожара из дома был эвакуирован jlby газовый баллон ёмкостью 27 л, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - До прибытия пожарных подразделений проходящий мимо сосед вынес из дома ребёнка 2017 года рождения.

В 16:29 пожар удалось локализовать, а еще спустя полчаса полностью ликвидировать.

Огонь уничтожил деревянный гараж, внутри которого находился легковой автомобиль, велосипед, домашние вещи. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – нарушение мер пожарной безопасности при выполнении ремонта транспорта (скутера) с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

К борьбе с огнем были привлечены силы и средства ДЧС в составе 15 человек и 6 единиц техники.