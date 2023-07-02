"Тобол" одержал победу над "Атырау" в матче 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0.

До окончания основного времени на табло горели нули. И лишь на 93 минуте победный гол забил Жаслан Жумашев.

При этом гости с 53 минуты играли вдесятером после удаления защитника Олжаса Керимжанова.

После победы "Тобол" сместил "Атырау" с шестого на седьмое место. Лидирует же в КПЛ "Астана", которая обыграла "Каспий". С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.