"Тобол" на 93 минуте вырвал победу над "Атырау" в матче с удалением
Vesti.kz
2 июля 2023, 22:51 | Спорт
"Тобол" одержал победу над "Атырау" в матче 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0.
До окончания основного времени на табло горели нули. И лишь на 93 минуте победный гол забил Жаслан Жумашев.
При этом гости с 53 минуты играли вдесятером после удаления защитника Олжаса Керимжанова.
После победы "Тобол" сместил "Атырау" с шестого на седьмое место. Лидирует же в КПЛ "Астана", которая обыграла "Каспий". С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.
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