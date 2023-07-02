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"Тобол" на 93 минуте вырвал победу над "Атырау" в матче с удалением

Vesti.kz

2 июля 2023, 22:51 |  Спорт

"Тобол" одержал победу над "Атырау" в матче 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщают Vesti.kz. 

 

 
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0. 
 
До окончания основного времени на табло горели нули. И лишь на 93 минуте победный гол забил Жаслан Жумашев. 
 
При этом гости с 53 минуты играли вдесятером после удаления защитника Олжаса Керимжанова. 
 
После победы "Тобол" сместил "Атырау" с шестого на седьмое место. Лидирует же в КПЛ "Астана", которая обыграла "Каспий". С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже. 