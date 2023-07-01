Пожар произошел сегодня, 1 июля, в малосемейном доме по ул. Корчагина в Рудном. Пострадали двое мужчин, которых увезла скорая помощь с диагнозом "отравление угарным газом". Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области.

- В дежурную службу СПЧ-2 Рудного в 16:59 поступило сообщение о том, что по ул. Корчагина на 5-м этаже горит квартира, - сообщили в ДЧС. - На место были направлены 11 человек и 9 единиц пожарной техники. По прибытию пожарные обнаружили, что в одной из жилых секций, состоящей из двух комнат, пламя распространилось на площади 15 кв.м. А лестничные марши по всему подъезду окутал дым.

Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали двух жителей этой квартиры.

- Был эвакуирован мужчина 1974 года рождения, который спасался от огня на балконе, - отметили в департаменте. - Другого мужчину 1963 года рождения пожарные обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии. Его вывели на балкон, привели в чувство, а затем эвакуировали по лестничному маршу. применив спасательный мешок. После пострадавших передали скорой помощи.

Пожар потушили в 17:45. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем (курение в постели). По факту ЧП начато расследование.

Фото пресс-службы ДЧС