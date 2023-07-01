Такая информация прозвучала 30 июня на заседании трехсторонней комиссии в акимате города. ТОО «Охранное агентство «Керей» не выплатило 5 своим работникам 1 216 995 тенге. По официальным данным больше должников нет.

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Руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА сообщила, что 16 февраля 2022 года названное ТОО судом было признано банкротом. Выяснилось, что активы для погашения кредиторской задолженности у него отсутствуют.

- Однако департамент государственных доходов по Костанайской области вынес заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, на основании которого специализированный административный суд в Костанае вынес решение о привлечении учредителя ТОО Ербола Бигалиева к административной ответственности, - сообщила Манатова, - решение было обжаловано, но областной суд оставил его без изменения.

В свою очередь в суд на Бигалиева подал и банкротный управляющий, иск — о привлечении к субсидиарной ответственности. Учредитель ТОО был к ней привлечен, и это решение обжаловал, и на этот раз апелляционная инстанция оставила его в силе.

По закону, смысл субсидиарной ответственности в том, что учредителю ТОО по долгам товарищества придется отвечать и своим личным имуществом. Как дополнительному должнику. Ведь у основного должника — ТОО «Охранное агентство «Керей» - нет активов, чтобы гасить долги.

В связи с тем, что Бигалиев зарегистрирован в Астане, решение суда направлено банкротным управляющим частному судебному исполнителю в столицу.

- Вопрос погашения этой задолженности остается на контроле до полной ее ликвидации, - добавила Акбопе Манатова.