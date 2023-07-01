Об этом 30 июня шла речь в акимате города на заседании трехсторонней комиссии по социальному партнерству. О неоднократных задержках уплаты соцотчислений доложила директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Костанайской области Наталья ЮДИНА.

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Этот фонд обеспечивает гражданам выплаты в ситуациях социального риска - при утрате трудоспособности, потере кормильца, работы, а также при беременности и родах, уходе за ребенком до 1,5 лет. Формируется из отчислений, которые работодатели делают за работников, а ИП и лица, занятые частной практикой, - сами за себя. Платежи ежемесячные, обязательные. Ставка за наемных работников — 3,5% от дохода не менее 1 МЗП и не более 7 МЗП. При этом, подчеркнула Наталья Юдина, социальные отчисления не удерживаются из зарплаты работников, как пенсионные взносы, а уплачиваются за счет средств работодателей.

- Получателями социальных выплат за первый квартал в области было 20 148 человек, из них в Костанае — 6 768, - сообщила Юдина, - по данным на 1 апреля, 2807 плательщиков имели задолженность по социальным отчислениям в сумме 12,2 млн тенге, по состоянию на 1 января текущего года задолженность и пени составляли 13,4 млн тенге у 1998 плательщиков. То есть наблюдается незначительное снижение суммы и рост количества задолжников. За первый квартал года 81 предприятие в Костанае допустило снижение количества участников системы обязательного социального страхования.

По словам докладчика, филиал фонда ведет мониторинг, выясняет причины отсутствия отчислений.

- И какие причины называют предприятия? - спросил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Ссылаются на задержки финансирования, - ответила Юдина.

На заседании это подтвердил один из предпринимателей. Признал, что за март-апрель отчислений не делали, «потому что от заказчика деньги не поступали, мы брали кредиты, чтобы закупать материалы, начинать работы».

Кстати, мониторинг показал, что наиболее часто ошибки при уплате социальных отчислений допускают госучреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта.

- С частными предприятиями более-менее понятно. Но я не понимаю, какие проблемы у бюджетников, там же нет задержек с финансированием, месяцами без зарплаты никто не сидит, все заложено, - продолжил тему аким.

Юдина пояснила, что речь идет не об отсутствии средств, а о несоблюдении порядка исчисления и уплаты в соцстрах. Самое распространенное нарушение — отчисления не соответствуют доходу работника. Это ответственность бухгалтеров.

Аким города настоял на том, чтобы указанные проблемы были отражены в протоколе. Комиссия собирается раз в квартал. Если положение дел не изменится, то представители ГУ наравне с частным бизнесом, будут заслушаны на очередном заседании, чтобы можно было предметно разобраться в ситуации.