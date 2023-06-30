Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО прокомментировал "НГ" проблемы с внедрением валидаторов в городских автобусах. Он сообщил, что водители трёх маршрутов самостоятельно демонтировали установленные в автобусах pos-терминалы. Ранее в редакцию "НГ" приходили жалобы на отсутствие терминалов в автобусах №№ 6 и 30, оба маршрута обслуживает ТОО "ТрансЭкспресс сервис".

На фото автобус номер 30. Валидатор отсутствует, вместо него номер телефона для переводов / Фото Георгия Говорова

- У водителей одного из пяти перевозчиков возникли вопросы в том плане, что водители сами срывали терминалы, - рассказал Ионенко. - Там водители раньше получали зарплату наличными ежедневно. А теперь, когда внедрено электронное билетирование, соответственно, наличных нет, и у многих возникли вопросы - а как теперь будет начисляться зарплата? У них также было неправильное понимание налогообложения - что они сразу перейдут на НДС и ИПН, и их экономика лопнет. Водители, скажем так, перенервничали и решили работать по старой схеме.

Акимат Рудного в среду организовал встречу между водителями, бухгалтерами и чиновниками из департамента госдоходов.

- Водителям разъяснили, что никаких изменений по налогам, связанных с электронной оплатой, пока не будет, - сказал Ионенко. - Изменения будут, когда эти маршруты признают социально значимыми. Тогда мы будем доплачивать перевозчикам, чтобы компенсировать их расходы. Налог, как и раньше, остаётся в районе 3%. Они могут перейти на розничный налог в 4%. Ничего принципиально не поменяется.

По словам Ионенко, терминалы вчера, 29 июня, начали возвращать в автобусы.

- Почему акимат в понедельник не разъяснил рудничанам что происходит с оплатой в автобусах, а молчал почти неделю? - спросил корреспондент "НГ".

- Этот вопрос возник в субботу, а потом, когда мы их пригласили, водители сами ничего внятно объяснить не могли. Сказали только, что "идёт забастовка водителей". Только в среду уже стало понятно, чем они недовольны, - ответил Ионенко.

Аким Рудного отмечает, что других сложностей с внедрением терминалов в автобусах пока не возникало. Сами аппараты работают исправно и пока без сбоев.