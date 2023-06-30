За нарушение правил на самокате казахстанцам грозят штрафы, лишение прав и арест, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон об организации дорожного движения, сообщает Акорда.

Теперь за нарушение правил передвижения на самокате казахстанцам грозит штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге). Если же самокатчик совершит наезд, его ждёт, помимо лишения прав, наказание вплоть до ареста.

Изменения также коснулись требований к электросамокатам и условий их использования. Теперь они должны:

быть оснащёнными электродвигателем(и), батареей напряжения не более 100 вольт постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 вольт переменного тока;иметь деку, руль, два или три колеса, освещение (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления.

ограничиваться скоростью не более 25 км/ч, а в случае движения задним ходом или пешком – не более 6 км/ч.

Закон об электросамокатах также вводит запреты и правила для их водителей: движение по правому краю проезжей части дороги, достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застёгнутого шлема, а при передвижении в тёмное время суток – наличие светоотражающего предмета, по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час.