Это своеобразная форма поощрения для тех, кто гарантированно соблюдает трудовые права работников, пояснил на брифинге 29 июня и. о. руководителя управления инспекции по труду акимата Костанайской области Ерлан ТЕМИРХАНОВ.

- Сертификаты освобождают субъектов предпринимательства от проверок и иных форм контроля по соблюдению трудового законодательства в течение трех лет, - пояснил он. - Получению предшествует целая процедура. Предприятия обязательно представляют ряд документов, подтверждающих соблюдение трудовых прав работников, в том числе обеспечение безопасных условий труда.

В Костанайской области такие сертификаты получили предприятия из Костаная, Рудного, Лисаковска, Аркалыка, Узункольского района: в 2021 году - АО «КазТрансГаз Аймак», ТОО «Компания «Саламат», АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «ЕвразКаспианСталь», АО «Костанайский мелькомбинат», ТОО «Аква-Арасан», ТОО «Алтын Омир», ТОО «ЛисБум kz», 2 предприятия в 2022 году - ТОО «Межрегионэнерготранзит», ТОО «LTtrading», ТОО «KazStroyInvest KZ», в 2023 году - ТОО «Олжа Ряжское», ТОО «Алюминстрой». Среди них как субъекты крупного, так и малого, и даже микробизнеса, работающие в разных сферах предпринимательства - производство металлоизделий, муки, продуктов питания, строительство, растениеводство.

Как отметил спикер, любой несчастный случай, произошедший на этих предприятиях, действие сертификата прекращает.

Что касается всех остальных предприятий и организаций, то только за пять месяцев текущего года в управление поступило 842 обращения по фактам нарушения трудовых прав работников, по итогам рассмотрения которых было проведено 170 проверок, выявлено 174 нарушения.

По словам спикера, большая часть нарушений устранена. Работодателям выданы 52 предупреждения, на них наложены 126 штрафов на 14,2 млн тенге. Практически вся сумма взыскана в доход государства.

Фото РСК