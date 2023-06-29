В Костанае прошла первая полуфинальная игра розыгрыша Кубка РК по футболу между «Тоболом» и «Атырау».

Удар по воротам «Атырау» наносит Жаслан Жумашев / Фото vk.com/fctobol

На пути к полуфиналу «Тобол» прошел в 1/8 финала «Аксу» (2:0 - дома и 1:2 - в гостях) и в 1/4 финала «Шахтер» (2:0 - дома и 0:1 - в гостях), а «Атырау», сыграв вничью оба матча с «Актобе» (2:2 - в гостях и 0:0 - дома), прошел в четвертьфинал по пенальти (9:8), а затем выбил из розыгрыша «Кайрат» (1:1 - в гостях и 2:1 - дома).

Всего четыре дня назад эти полуфиналисты Кубка РК встречались в Атырау в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана, и хозяева одержали победу со счетом 3:0.

В стартовом составе «Тобола» на кубковый матч на поле стадиона «Центральный» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, россиянин Альберт Габараев, Александр Марочкин и Багдат Каиров, полузащитники Серикжан Мужиков, выведший команду с капитанской повязкой, Самат Жарынбетов и венгр Асмир Сульич, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Жаслан Жумашев.

Со стартового свистка хозяева поля завладели мячом и уже на 2-й минуте провели атаку, завершившуюся ударом по воротам. Каиров от правого углового флажка сделал подачу в штрафную площадь, бразильский защитник гостей Матеус Бисси выбил мяч головой, но его остановил Сульич и в касание отдал Мужикову, который с ходу пробил низом, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

На 8-й минуте «Тобол» заработал первый штрафной удар после того, как Адилбек Жумаханов грубо остановил проход Дебле по левому флангу, получив за это от арбитра встречи Эльвиры Нурмустафиной и первую в матче желтую карточку. Но мяч после подачи Мужикова со стандарта и удара головой Дебле поймал белорусский голкипер «Атырау» Егор Хаткевич. Еще через восемь минут примерно аналогичная ситуация произошла на правом фланге, где украинский полузащитник атыраусцев Александр Нойок грубо сбил Сульича. На этот раз Мужиков при розыгрыше стандарта отдал передачу низом Вукадиновичу, после подачи которого в штрафную площадь мяч вернулся к капитану «Тобола», чей проход к воротам завершился первым угловым ударом.

По-настоящему опасный момент у ворот «Атырау» возник на 19-й минуте, когда Вукадинович сделал подачу низом слева в штрафную площадь, где Дебле, опередив защитника, в падении протолкнул мяч к воротам, быстро встал на ноги, но на линии вратарской площадки не смог переиграть голкипера, которому активно помогал и российский полузащитник гостей Сослан Такулов.

В середине тайма сместившийся на правый край Дебле ворвался с мячом в штрафную площадь и почти от лицевой линии сделал передачу назад Жумашеву, который сходу пробил по воротам, но голкипер отбил мяч перед собой, а повторный удар у нападающего «Тобола» на получился.

После этого момента гости стали чаще идти вперед, заработав два подряд угловых удара, а на исходе часа игры и опасный штрафной удар вблизи линии штрафной площади на левом фланге. И после подачи капитана «Атырау» белорусского полузащитника Игоря Стасевича на ближнюю штангу Бисси в прыжке головой послал мяч над перекладиной. В ответной атаке хозяева заработали угловой удар на правом краю и после его розыгрыша трижды пробивали по воротам из пределов штрафной площади, но все три удара в исполнении Марочкина, Габараева и Мужикова были заблокированы.

С мячом Багдат Каиров / Фото vk.com/fctobol

На 38-й минуте после контратаки гостей отбитый защитниками мяч подхватил Стасевич и метров с 25-ти пробил по воротам по центру, но Коновалов оказался на месте. Через пару минут хорошо прошел по левому флангу Вукадинович и, переиграв двух игроков гостей, сместился вдоль линии штрафной площади ближе к центру, откуда нанес хороший удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. Буквально через минуту Каиров на правом краю на половине поля соперника отобрал мяч у капитана «Атырау», отдал его Сульичу, тот, переиграв белорусского защитника Никиту Степанова, сделал передачу в штрафную площадь Дебле, но и его удар, и последовавшие тут же два удара Мужикова снова были заблокированы оборонявшимися большими силами гостями. До перерыва хозяева, почти вдвое больше владевшие мячом, так и не смогли поразить ворота «Атырау».

Во втором тайме «Тобол» еще больше прибавил в движении, и на 50-й минуте после розыгрыша углового удара на левом краю атаки Дебле, перехватив в штрафной площади отбитый голкипером мяч, пробил в левый верхний угол ворот, но не попал в створ. Гости, не помышлявшие об атаках, большими силами оборонялись, активно мешая сопернику наносить удары по воротам. На 65-й минуте Дебле удалось в борьбе с защитником пробить в прыжке головой из района 11-метровой отметки после подачи с правого края Каирова, но мяч пролетел левее цели. Через две минуты неточным получился удар со средней дистанции и у Жарынбетова.

Активно к атакам «Тобола» подключался защитник Роман Асранкулов / Фото vk.com/fctobol

На 71-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, и на поле вместо Жумашева вышел россиянин Павел Киреенко. Через четыре минуты он, получив передачу из центра, вошел справа в штрафную площадь, но защитники выбили мяч из его ног на противоположный край, где первым к нему успел Асранкулов. От угла штрафной площади подключившийся к атаке защитник хозяев пробил под перекладину ворот, но голкипер гостей кулаками выбил мяч, а после продолжившихся вблизи ворот атакующих действий Мужиков с дуги штрафной площади пробил мимо.

Автор победного гола Асмир Сульич / Фото vk.com/fctobol

И все же надолго прижавшие атыраусцев к их воротам игроки костанайского клуба добились своего. На 83-й минуте Габараев отправил мяч по левому краю вдоль линии штрафной площади Вукадиновичу, который подхватил его и, опередив защитника, сместился ближе к воротам, сделав прострел во вратарскую площадку. На него откликнулся Сульич и переправил в сетку ворот мяч, пролетевший между голкипером и двумя защитниками, в падении попытавшимися его перехватить.

Этот ставший единственным в матче гол принес победу «Тоболу», которому для выхода в финал необходимо будет не проиграть в ответной встрече, которая пройдет в следующую субботу, 8 июля, в Атырау.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал после матча:

- К сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что перед игрой было много проблем с составом. Заболевшие в Атырау Младович и Илич тяжело восстанавливаются, у них большие проблемы с дыханием. Получившему так же в Атырау легкое повреждение икроножной мышцы Рогачу нужна пауза в игре минимум семь дней. Медицинский штаб работает хорошо. А Чесноков пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Это четыре футболиста, которые, конечно, нам очень нужны на поле. Могу сказать, что стараемся, работаем. Спасибо нашим футболистам, дали максимум на поле. Спасибо болельщикам - атмосфера была сегодня отличная. Так должно быть на каждой игре. Мы стараемся. Да, у нас было и хорошее владение мячом, и ситуации хорошие, и удары. Но у нас были проблемы на стандартах, у нас низкорослая команда. Только три игрока, которые могут биться с соперником в воздухе, остальные невысокие, но они хорошие футболисты. Это только первая игра. Следующая игра уже через четыре дня, нам нужно хорошо восстановиться. Восстановление нужно - у нас короткая скамейка. Буквально вчера у нас было 17 футболистов. Это очень тяжело. Но с такой поддержкой, как сегодня, выигрывать возможно.

В воскресенье, 2 июля, состоится третий подряд матч между «Тоболом» и «Атырау». Команды проведут игру в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана. Начало встречи в 19:00.

Во втором полуфинальном матче «Астана» на своем поле с таким же счетом переиграла «Ордабасы».