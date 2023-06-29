В Сенате высказались о принятии мер против игровой зависимости казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На заседании Сената депутат Руслан Рустемов заявил, что, по последним данным, около 350 тысяч человек, большинство из них молодые люди, страдают от лудомании.

"К тому же, на мой взгляд, в последнее время реклама букмекерских контор и игорного бизнеса в интернете стала очень агрессивной. Маркируется ли этот вид рекламы и есть ли планы запретить или ограничить эту рекламу?" - спросил он.

Отвечая на вопрос сенатора, вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов сообщил, что отдельный законопроект по лудомании будет рассматриваться осенью.

"В рамках рабочей группы в Мажилисе, когда законопроект обсуждался, были действительно предложения от ряда фракций по включению норм по лудомании в закон об онлайн-рекламе. Но насколько мне известно, отдельный законопроект по лудомании будет рассматриваться осенью. Но мы не делим контент с точки зрения маркировки на лудоманию или еще что-то. Под правила маркировки будет подпадать весь контент, что мы предусмотрим в подзаконных нормативно-правовых актах", - заявил вице-министр.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев добавил, что в связи с актуальностью проблемы в Казахстане по этому вопросу нужен отдельный закон или поправки в действующие законы.

"По лудомании, наверное, нам нужно будет вместе с коллегами отдельно вернуться к этому вопросу. Учитывая, что в казахстанском обществе эта проблема становится очень актуальной, многие о ней пишут, жалуются. В этой связи, видимо, отдельным законом или поправками в действующие законы мы должны постараться ограничить данное явление в нашей стране, наложить какие-то запреты. Мировой опыт еще должны посмотреть. Но в любом случае в этом направлении нам нужны конкретные шаги. Давайте, не откладывая в долгий ящик, этой проблемой вместе займемся", - заключил он.