О новом кандидате на поиск дома рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА:

Пес встречает незнакомцев громким лаем, но потом прячется в будку

- Это очень классный песик - дворняга, помесь с крупной породой. У него нет клички. Песик уже прошел программу ОСВВ (стерилизацию, вакцинацию и чипирование). Очень крупный, поэтому не хотелось бы выпускать его в естественную среду. Он еще подросток. Этот песик - «звонок», пока вы находитесь от него на расстоянии, всячески хочет вас съесть, облаять. Так что сигнал о приближении чужого человека он подаст. Но, когда вы подходите поближе, боится и прячется в будку.

Собаку курировала женщина, которая его нашла. Она сообщила волонтерам, но у нее на кураторстве уже около 8-9 «хвостиков», которые уже прошли программу ОСВВ. Поэтому пес пока живет на территории реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst».

Чтобы забрать его или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ