Очередные республиканские старты представителей триатлона прошли в Кокшетау, где состоялись чемпионат Казахстана на дистанции спринт среди атлетов до 23 лет и второй этап Открытого Кубка РК.

Лидер Кубка РК по триатлону Юлия Озерова на трассе бегового этапа / Фото instagram.com/temiradamcup

Успешно выступила в чемпионате костанайская триатлонистка Юлия Озерова, преодолевшая 750 м плавательного этапа, 20 км велогонки и 5 км бегового этапа со вторым результатом - 1 час 6 мин. 11 сек., уступив лишь представительнице Астаны Надежде Бекмаганбетовой (1:04.31).

Среди юниоров лучшим из костанайских триатлонистов был Даниил Зубцов, преодолевший такую же дистанцию за 57 мин. 56 сек. и заняв восьмое место.

Победный финиш Юлии Озеровой в Кокшетау / Фото instagram.com/temiradamcup

Второй этап Открытого Кубка РК также проводился на дистанции спринт, и вновь в этом старте успешно выступила Юлия Озерова, показав на финише лучший результат - 1:04.17. Второе и третье места заняли Диана Ержанова из Астаны (1:05.09) и Дарья Бычкова из Алматы (1:05.18). После этой победы костанайская спортсменка возглавила общий зачет Кубка РК, набрав после двух этапов 85 очков и на 30 очков опережая идущую второй Дарью Бычкову.

Призы из рук заслуженного тренера РК Юрия Соловьева / Фото instagram.com/temiradamcup

В церемонии награждения призеров этапа Кубка РК принял участие стоявший у истоков триатлона в Казахстане тренер чемпиона мира (1999 г.), двукратного обладателя Кубка мира (2000 и 2001 гг.) и чемпиона Азиатских игр (2006 г.) заслуженного мастера спорта РК Дмитрия Гаага заслуженный тренер РК Юрий Соловьев, который пожелал призерам успешного выступления на международной арене.

А сразу же после республиканских соревнований молодежная сборная Казахстана, в состав которой были включены и костанайские спортсмены Юлия Озерова и Даниил Зубцов, отправилась в японский город Гамагори на чемпионат Азии среди юниоров.

Юлия Озерова со старшим тренером Костанайской области по триатлону Юрием Гриневым / Фото instagram.com/temiradamcup

Следующие старты триатлонистов состоятся 8 и 9 июля в Астане, где пройдут чемпионаты Республики Казахстан по триатлону на дистанции супер-спринт с групповым стартом среди атлетов категории Elite, U19, U17 и U15. Следующий же этап Открытого Кубка РК примет Костанай, где спортсмены 6 августа будут соревноваться снова на спринтерской дистанции.

Между этими стартами 29 июля в Зеренде (Акмолинская область) пройдет третий этап Кубка «TEMIRADAM» на стандартной (олимпийской) дистанции, которая включает в себя плавание на 1500 м, велогонку на 40 км и бег на 10 км и трасса которой проложена в живописных окрестностях этого села, окруженного озерами и густым сосновым бором.