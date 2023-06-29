В Алматы завершились соревнования по легкой атлетике в программе VI летней спартакиады Республики Казахстан, в которых приняли участие 275 спортсменов из 17 областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Женская сборная Костанайской области - бронзовый призер Спартакиады РК в эстафете 4х400 м / Фото facebook.com/kostanay.sport

Как отметил главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике, бронзовый призер XXVIII летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах (Греция) в десятиборье, заслуженный мастер спорта РК Дмитрий КАРПОВ, по итогам спартакиады будет пересматриваться состав штатной национальной сборной Казахстана:

- Сформируем состав команды и 10 июля вылетим в Таиланд, где пройдет чемпионат Азии. Следующий старт у нас - чемпионат мира в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа. Затем будем готовиться к летним Азиатским играм в Китае.

Победители и призеры спартакиады определялись в 44 видах программы (по 22 вида и у мужчин, и у женщин), в трех на пьедестал поднимались и легкоатлеты Костанайской области.

Двукратный серебряный призер VI летней Спартакиады РК Татьяна Нерознак / Фото instagram.com

Двукратным серебряным призером стала мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак, тренирующаяся под руководством Токеша Ибраева. Костанайская бегунья финишировала второй в беге на 5 км, показав результат 17 мин. 3,03 сек., и в беге на 10 км с результатом 35 мин. 50,87 сек. При этом в обоих стартах она уступила только представительницам Восточно-Казахстанской области, уроженкам Кении Дэйзи Джепкемей, победившей на дистанции 10 км (33.58,9) и Каролин Чепкоеч Кипкируи, завоевавшей «золото» на дистанции вдвое короче (16.31,73).

Мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак на трассе 10-километровой дистанции Astana Half Marathon 2023 / Фото instagram.com

Стоит отметить, что менее недели до Спартакиады РК, которая была для Татьяны Нерознак четвертой в ее карьере, она стала победительницей забега на дистанции 10 км в программе Astana Half Marathon 2023 с рекордом трассы - 35 мин. 24,8 сек.

Еще одно призовое место завоевала в Алматы женская сборная Костанайской области в эстафете 4х400 м. Анна Сероштан из Лисаковска, Кира Зарипова из Рудного, Екатерина Кузнецова из Житикаринского района и Маргарита Климентьева из Костаная преодолели четыре круга по стадиону с третьим результатом - 4 мин. 5,1 сек., уступив лишь сборным Карагандинской (3.49,62) и Павлодарской (3.52,3) областей.

Этот же квартет девушек занял пятое место в эстафете 4х100 м - 49,79 сек. Пятое место в эстафете 4х400 м и у мужской сборной Костанайской области в составе Даниила Литвинова, Даниила Лосева, Александра Водолажского и Сергея Крейсмана (3.29,37).

Кроме этого, воспитанник лисаковского тренера Андрея Борзова Даниил Литвинов финишировал в шаге от пьедестала в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами, показав четвертый результат - 52,82 сек. и выполнив норматив мастера спорта РК.

Пятые места на счету Романа Алексеева в прыжках в дину (6 м 85 см) и Екатерины Кузнецовой в беге на 200 м (25,84 сек. в предварительном забеге и 25,93 сек. в финале).

В медальном зачете первое место на Спартакиаде заняли легкоатлеты Восточно-Казахстанской области, завоевавшие 16 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Второе место у сборной Карагандинской области (10 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых медалей). А замкнула тройку сильнейших команда города Алматы (5 золотых медалей, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей).