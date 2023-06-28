18 жителей Костанайской области заразились бруцеллёзом с начала 2023 года, среди них трое малолетних детей, сообщает Оrda.kz со ссылкой нателеканал "Астана".

Случаи зафиксировали в Аулиекольском, Наурзумском, Карасуском и Костанайском районах. Годом ранее выявили четыре случая заражения. Причиной специалисты считают увеличение числа больного скота. По данным управления ветеринарии, бруцеллёз уже обнаружили у 800 животных. Тогда как в 2022-м – лишь у 160 бурёнок.

Заражение происходит при контакте с больными животными: во время ухода, убоя и употребления в пищу мяса. Всех заразившихся взяли под медицинский контроль. Часть из них проходят лечение в стационаре, некоторые на дому.

«Все лица, которые имели контакт с животными, взяты на медицинский осмотр, также медицинское обследование, т.е. это клинический осмотр, а также взятие крови на бактериологический, серологический, генетический метод», — рассказала руководитель отдела особо опасных инфекций ДСЭК Костанайской области Асель Баймухаметова.