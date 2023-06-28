Первый турнир, посвященный памяти Игоря Маркоса, состоялся в 2012 году и был организован его учениками, среди которых был и Марат Даутов, представлявший на тот момент созданный при его непосредственном участии любительский баскетбольный клуб «Ария», а в настоящее время являющийся руководителем Школы баскетбола «Шанс», открытой им в 2021 году вместе с еще одним большим поклонником игры Нейсмита Валерием Галимзяновым.

На площадке сильнейшие команды области «РБК» (Рудный) и «ЧелГУ» / Фото instagram.com/bc_chelgu

И в этом году десятый мемориальный турнир прошел под эгидой спортивной школы «Шанс» при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

На открытие турнира были приглашены ветераны баскетбола и воспитанники Маркоса, среди которых хорошо известные костанайцам Виктор Суслов, Михаил Дзензура, Виктор Кайгородцев, Людмила Куденко, Булат Искаков, отметившие, что все они принадлежат к большой спортивной семье всех поколений и к большому баскетбольному братству области, где Игорь Борисович был признанным лидером и душой костанайского баскетбола, помогая им, как учитель и старший товарищ, закалять характер, обретать друзей и свою профессию.

В юбилейном турнире приняли участие девять команд из Костаная, Рудного, Костанайского и Федоровского районов, разбитые на первом этапе на три группы, победители которых в финальном этапе и разыграли призовые места.

По результатам первого этапа борьбу за награды продолжили участник чемпионата Казахстана среди команд высшей лиги БК «ЧелГУ», переигравший в своей группе команды «Костанайский район» из Тобыла и «ASU» из Костаная, чемпион области «РБК» из Рудного, опередивший в группе команды «Дружба» (Костанай) и «Rudgoats» (Рудный), а также команда «Федоровка» из Федоровского района, чьими соперниками в группе были костанайские коллективы «Легион» и «Hustle».

А судьба первого места решилась в последнем матче, в котором встречались БК «ЧелГУ», уступивший в первом поединке финального этапа «Федоровке» - 73:76, и «РБК», с большей разницей переигравший эту же районную команду. Интересно, что клубы весной этого года встречались в финале чемпионата области, и тогда «РБК» переиграла участника чемпионата республики со счетом 87:77, подтвердив титул сильнейшей в регионе. На этот раз университетская команда сумела взять своеобразный реванш со счетом 83:81. Однако эта разница в счете не позволила обойти рудненскую команду, ставшую в итоге победителем турнира. Второе место у «ЧелГУ», а третье - у представителей Федоровского района.

Трехочковый бросок… и мяч в кольце / Фото БШ «Шанс»

Кроме команд-призеров, на закрытии турнира были отмечены и отличившиеся в различных номинациях игроки. Лучшим разыгрывающим стал Богдан Рабченюк (БК «ЧелГУ»), лучшим атакующим защитником - Владимир Галимзянов («РБК»), лучшим нападающим - Максим Калюжный (Федоровский район), лучшим центровым - Дмитрий Лучко (БК «ЧелГУ»), а самым ценным игроком турнира (MVP) был признан Максим Воейков («РБК»). Кроме этого, «Призами зрительских симпатий», учрежденных воспитанницей Игоря Борисовича Маркоса Людмилой Булатовой, были удостоены Максим Карамышев («Hustle») и Дауржан Мажен («Rudgoats»).

Призеры десятого турнира, посвященного памяти Игоря Борисовича Маркоса / Фото БШ «Шанс»

Ценными призами были отмечены и победители конкурсов бросков среди участников, а также призы получили и зрители, ставшие победителями проводившихся в перерывах матчей различных конкурсов и викторин на баскетбольную тему.

Роль Игоря Борисовича Маркоса в становлении и развитии баскетбола в Костанайской области невозможно переоценить.

Родившийся 19 ноября 1932 года в китайском городе Тяньцзинь Маркос окончил школу в городе Харбине и поступил в Харбинский политехнический институт, одновременно начав работать корреспондентом газеты «Харбинское время». С 1952 года в этом же городе он был инструктором Комитета Союза советской молодежи, а в 1954 году переехал со своей семьей в Костанай и работал инструктором, а затем председателем городского спорткомитета. В 1961 году, после окончания Казахского государственного института физической культуры, он перешел на работу в Костанайский государственный педагогический институт, в котором трудился до конца своей жизни сначала преподавателем, затем заведующим кафедрой спортивных дисциплин, а с 1999 года - доцентом кафедры основ физической культуры и спорта.

При этом занимавшийся в молодости многими видами спорта Маркос после переезда в Костанай отдал свое сердце баскетболу, хотя с тонкостями этой игры он познакомился лишь в двадцать с лишним лет. В 50-е и 60-е годы прошлого столетия он признавался лучшим игроком сборной области по баскетболу, стоял у истоков создания в 1957 году детской спортивной школы баскетбола, воспитав не одно поколение костанайских баскетболистов.

Значительный вклад Игорь Борисович внес в формирование корпуса спортивных судей Костанайской области. Начав секретарем VIII Всеказахстанской спартакиады, он постепенно стал судить ответственные матчи самого высокого уровня, и в 1961 году Игорю Борисовичу было присвоено звание судьи республиканской категории. В 1965 году он входил в состав судейской бригады, обслуживавшей чемпионат Европы. В 1967 году Маркосу, первому из судей всех видов спорта, культивируемых в области, было присвоено звание судьи Всесоюзной категории. Игорь Борисович не раз привлекался к обслуживанию матчей мужского и женского чемпионатов Республики Казахстан и Советского Союза, турниров Спартакиад народов СССР, международных соревнований самого высокого уровня, среди которых были такие, как «Игры доброй воли», «Дружба-84», чемпионаты Европы и мира. С 1995 года Игорь Борисович Маркос Почетный судья Международной федерации баскетбола (FIBA) - единственный в Казахстане спортивный арбитр, удостоенный такого высокого звания. С 1995 года Маркос являлся вице-президентом Костанайской областной федерации баскетбола, членом коллегии судей Федерации баскетбола Республики Казахстан.

Очень много сделал Маркос и для подготовки и воспитания юной смены уже признанной мастерами оранжевого мяча, активно участвуя в организации и проведении турниров школьной лиги и многих других молодежных соревнований.

Игорь Борисович Маркос скоропостижно скончался в октябре 2009 года, но в сердцах всех физкультурников и спортсменов Костанайской области и Республики Казахстан он навсегда остался человеком, беспредельно преданным делу своей жизни, своему призванию, физической культуре и спорту.

И в знак глубокого уважения к Игорю Борисовичу Маркосу, в знак преклонения перед его жизнелюбием и оптимизмом, перед его кипучей энергией и несгибаемой стойкостью, перед его интеллигентностью в Костанае ежегодно проводится турнир по баскетболу среди мужских команд.