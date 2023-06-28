Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды госземель) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, производства провели в райцентре Федоровского района 26 июня. Земельная комиссия заседала на втором этаже ДК «Жастар».

Заседание земельной комиссии провели в ДК «Жастар». К зданию трудно пройти из-за огромных луж

На конкурс выставили 17 лотов. Поступило 25 заявок от руководителей КХ, в основном местных.

Как пояснил «НГ» руководитель отдела земельных отношений акимата Федоровского района Антон ШМАТКО, конкурс проводят, чтобы ввести в оборот земли из запаса, которые никому не предоставлены и никем не используются. В результате - увеличить налогооблагаемую базу.

- Участником может быть любой гражданин РК, любое ТОО, то есть из любого района или области, города РК, - отметил Шматко. - Но участникам, которые проживают на территории Федоровского района, мы добавляли по 10 баллов согласно п. 23 Правил об организации проведения конкурса по предоставлению права аренды для ведения крестьянского или сельхозпроизводства.

То есть максимально можно было набрать 30 баллов: 20 за правильное заполнение заявки и еще 10, если вы местный житель.

Конкурсное предложение должно содержать бизнес-план (объем инвестиций, площади возделывания сельхозкультур, наличие техники и оборудования). В случае победы участник должен выполнить 3 условия: составить проект по освоению внутрихозяйственных землеустройства, соблюдать правила рационального использования и заключить договор об аренде земельного участка.

В лотах указывалась государственная земля в нескольких сельских округах: Федоровском, Воронежском, Камышинском, а также возле с. Новошумное (за пределами черты населенного пункта). Почва - чернозем обыкновенный для пашен и сельхозугодий. Площадь - от 16,7 га до 103 га.

В состав земельной комиссии вошли 18 человек: чиновники, общественники, местные жители

В составе комиссии 18 человек: сотрудники акимата района, депутаты районного маслихата, представителии общественных объединений и районного филиала Палаты предпринимателей. Были и несколько местных жителей из сельских округов. Секретарь комиссии поочередно вскрывал конверты и участники изучали заявки на соответствие правилам. Самих участников в зале заседания не было - тоже по правилам.

- Каждое конкурсное предложение должно быть прошито, пронумеровано, последний лист должен быть заверен подписью и печатью. На этом мы и делали акцент при проверке заявок участников конкурса, - пояснил Антон Шматко. - Всего поступило 25 заявок, но допущено было 24, так как у участника Николая Богданова - КХ «Богданов» - не было всех трех обязательств, не был прописан ИИН, гражданство - поэтому заявка не соответствует требованиям Правил и ст. 43-1 (п. 9 ст. 43-1) Земельного кодекса РК.

Богданов изначально сам хотел войти в состав комиссии, но, как пояснил руководитель отдела земотношений, написал самоотвод, чтобы не было конфликта интереса.

Секретарь комиссии открывает конверты с конкурсными заявками участников

После обсуждения заявок члены комиссии перешли к голосованию и выбрали 17 победителей, в их числе крестьянские хозяйства «Эдгар», «Дель», «Бублик» (КХ с таким названием было два, их руководители Юрий Васильевич и Владимир Васильевич - «НГ»), «Тюлегенов» и другие.

Голосование было открытым

- По инвестициям эти участники показали больше порогового значения, максимально набрали 20 баллов, плюс 10 за проживание на территории района и того уже 30 баллов, - подытожил Шматко. - Все, у кого было 30 баллов, участвовали в голосовании. И каждый член комиссии за день (заседание проходило с 11.30 до 17.00 - "НГ") изучил бизнес-план участника, его конкурсное предложение и всю заявку. Изучил наличие у конкурсанта техники, работников, инвестиций. При принятии решения члены комиссии опирались на эту информацию, а также на недочеты, это и повлияло на их выбор. А вообще каждый отвечает за свой голос сам. Это субъективное мнение каждого члена комиссии.

Заседание комиссии транслировали на странице акимата Федоровского района в Facebook. С протоколом можно ознакомиться на сайте акимата.

В самом начале заседания Антон Шматко заяваил корреспонденту "НГ", что принято решение о закрытом проведении мероприятия, без участия СМИ. И попросил покинуть здание ДК, так как сотрудники отдела земотношений уже ведут онлайн-трансляцию заседания и можно получить всю информацию там. Журналиста выпроводили на улицу, двери ДК закрыл охранник на ключ. На просьбу войти внутрь он приоткрывал дверь и говорил,: «Посторонним вход воспрещен, руководство разрешение мне не давало».

Корреспондент "НГ" позвонил акиму Федоровского района Таубе Исабаеву. Он ответил - заседание земельной комиссии не относится к его компетенции, а значит, нужно связаться с ее председателем - заместителем акима района Денисом Петрухно. Мне был известен мобильный номер другого заместителя акима - Рамиля Валеева, к нему и обратился. Спустя пару минут подошел Валеев, дверь ему охранник открыл, я тоже зашел. Заместитель акима сказал секретарю комиссии, чтобы меня впустили, я зашел, а Рамиль Валеев покинул здание ДК. Далее заседание комиссии продолжалось без инцидентов.

После заседания я попросил Антона Шматко прокомментировать ситуацию. Он принес извинения за инцидент и пояснил:

- Мы приняли такое решение, так как никогда ранее на заседании комиссии не присутствовали представители СМИ и мы опасались давления на членов комиссии извне. Земельным законодательством освещение заседания земельной комиссии средствами массовой информации не регламентировано, поэтому мы попросили журналиста выйти. Отмечу, что онлайн-трансляцию мы проводим обязательно.

Фото Андрея СКИБЫ