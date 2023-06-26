На большей части территории области завтра, 27 июня, синоптики прогнозируют дождь. В центральной и восточной части региона он будет более сильным, а на северо-востоке ожидаются гроза, град и шквал. Дожди и грозы на северо-востоке продолжатся и в среду, 28 июня. На западе области ожидается туман.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае дождь и грозу прогнозируют лишь во вторник. В среду, 28 июня, осадков не ожидается.

- Наша область пока находится в тылу циклона. Температура во вторник, 27 июня, по области будет +8..+13, на юге +16, днем +15..+20, на юге +25. В среду, 28 июня, ночью прогнозируем +3..+8, на юге +15, днем +18..+23, на юге +26, - сообщила синоптик КФ РГП "Казгидромет" Назгуль КАЗИЕВА. - В Костанае 27 июня ночью ожидается +10..+12, днем +16..+18, а 28 июня ночью +6..+8, ночью +21..+23.

Ветер в эти два дня ожидается северного и северо-западного направления. Во вторник его скорость на большей части области будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Костанае ожидаются порывы ветра до 23 м/с. В среду ветер в областном центре и части регионов слегка утихнет, прогнозируемая скорость 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.