Турнир проходил под эгидой Федерации тенниса РК в Теннисном центре Костаная с 19-го по 24 июня. Участие в нем приняли мальчики и девочки в возрастной категории 10-12 лет.

Призеры турнира в одиночном и парном разрядах

- Представлены практически все области, - рассказал "НГ" главный судья Федерации тенниса Казахстана Борис КРАВЧУК. - Приехали дети, которые претендуют на высшее позиции в своем возрасте. Также участвуют наши костанайские спортсмены и из ближайших городов: Рудного и Лисаковска. Мне очень приятно было судить на своей родине, в Костанае. Желающих было больше 40-ка в каждой категории, но отобрали мы только по 32 участника в каждой сетке, всего 64 человека.

За призовые места боролись 8 теннисистов из Костаная, 4 из Рудного и 2 из Лисаковска.

Мирон МОДОГОРОВ занял 3-е место в парном разряде и 5-е место в одиночном - это лучший результат участников из Костанайской области. Мальчик закончил 5-й класс, теннисом занимается уже 7 лет. В основную сетку прошел без отбора, так как у него хороший рейтинг.

- Расстроился ли ты, что не занял 1-е место?

- Я не расстроился , это нормально! Я буду продолжать играть, не сдаваться, покажу еще лучше результат и в планах у меня играть в большом теннисе.

12-летний Марлен БАТИКАНОВ из Актюбинской области занял в паре 3-е место, в одиночке - 6-е место.

- Как тебе наш город ?

- Очень красивый, уютный, но погода прохладная, ливень. В Актобе редко вижу дожди.

11-летний Тамерлан ЖАНТИМИРОВ из Караганды занял первые места и в одиночном, в в парном разрядах.

- Какой опыт ты получил ?

- Мне не важно было, какое место я бы занял. Я приехал просто поиграть

- Как ты учишься в школе?

- Оценки у меня хорошие, но за поведение делают замечания.

- Какими–нибудь еще видами спорта увлекаешься?

- Да, помимо тенниса, люблю в футбол играть. Баскетбол мне нравится, но я его просто смотрю.

- Какие у тебя планы на теннис?

- Хочу быть чемпионом мира.

Победительницей среди девочек и в одиночной, и в парной игре стала 12-летняя Елизавета СЛЕПЧЕНКО. Она родилась в Костанае, сейчас живет в Астане.

- Расскажи про свои впечатления от игры.

- Было очень захватывающе. Я рада, что выиграла, но также рада тому, что каждый день старалась по максимуму на корте. Тренировалась по 5 часов. Я приехала сюда, чтобы показать свой лучший теннис.

- Как ты попала в теннис?

- Теннисом я начала заниматься с 6 лет. Было такое время, когда все дети ходили на какие-то кружки. Родители помогать мне развиваться. Спасибо моим родным и близким, которые меня поддерживали! Спасибо моей напарнице Ляйсан, с которой мы вместе тренировались и, приехав сюда, победили!

Фото автора

Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова