Обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность, передает Informburo.kz.

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С 2024 года начинается третий этап всеобщего декларирования, сообщает Комитет госдоходов. Декларации об активах и обязательствах должны представить руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги (на 1 января 2024 года).

Обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность. Чтобы не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования при фактическом отсутствии предпринимательской деятельности, рекомендуется до конца года сделать следующее:

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но не ведёте деятельность, вы можете обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощённом порядке.

Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, вы можете откорректировать данные путём подачи уведомления на веб-портале egov.kz. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте КГД в разделе "Всеобщее декларирование".

Если вы являетесь руководителем (учредителем) юридического лица, не ведёте и не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуем обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. При соответствии условиям пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса юридическое лицо ликвидируется в упрощённом порядке, в остальных случаях – после проведения налоговой проверки.

Информация о налогоплательщиках, признанных бездействующими, в том числе об их руководителях, размещается на сайте Комитета госдоходов.