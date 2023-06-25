После перерыва, связанного с участием национальной сборной Казахстана в отборочных играх чемпионата Европы 2024 года, чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги продолжился пятью встречами 13-го тура и двумя перенесенными играми 14-го тура.

Мяч после удара Ислама Чеснокова (за кадром справа) попадает в штангу… / Скриншот трансляции

Последний тур первого круга прошел в честь Петра Мауленовича Асылбаева, являющегося воспитанником «Шахтера» и всю свою карьеру проведшего в карагандинском клубе, сыграв за него более 300 матчей. В 1971 году он вызывался в юношескую сборную СССР и в ее составе участвовал в престижных международных турнирах, в которых советские юноши на равных играли со сверстниками из Бразилии, Аргентины, ФРГ, Англии, Франции и других ведущих футбольных держав. В общей сложности в составе этой сборной Асылбаев провел 28 матчей. В 1982 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР. Завершив карьеру футболиста в 1986 году, Петр Мауленович работал тренером в «Шахтере», а позже занимал в клубе должности менеджера, заместителя директора и руководителя молодежного футбола. Кроме этого, Асылбаев также работал тренером в «Жетысу», «Химике» и «Кокше».

…а Мильян Вукадинович (№21) при добивании не попадает в створ ворот «Атырау» / Скриншот трансляции

В матче 13-го тура «Тобол», располагавшийся с 20-ю набранными очками после дюжины проведенных игр на шестой строчке в турнирной таблице, встречался в гостях с «Атырау», который отставал от костанайского клуба на 2 очка и занимал седьмое место.

Из-за болезни не смогли принять участие в завершавшей первый круг игре два легионера - македонец Йован Илич и серб Боян Младович, и в стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Мунайшы» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, серб Иван Рогач, Александр Марочкин и Багдат Каиров, полузащитники Серикжан Мужиков, выведший команду с капитанской повязкой, Самат Жарынбетов и венгр Асмир Сульич, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, Рамазан Оразов и Ислам Чесноков.

Гости активно начали встречу, и уже на 2-й минуте Чесноков совершил быстрый проход по правому краю и почти от лицевой линии сделал навесную подачу на дальнюю штангу, но защитник Аманбек Набиханов опередил Вукадиновича и головой выбил мяч на угловой. А на 6-й минуте у ворот «Атырау» возник и первый опасный момент в матче. Случилось это после того, как Асранкулов с левого края сделал подачу в центр штрафной площади, где мяч остановил находившийся спиной к воротам Чесноков и с разворота пробил в левый нижний угол ворот. Однако белорусский голкипер хозяев Егор Хаткевич в падении отбил мяч, который попал в штангу и отлетел на левый край, где первым к нему успел Вукадинович, который пробил с ходу с острого угла и попал в сетку ворот, но с внешней стороны.

«Тобол» продолжал владеть инициативой, не позволяя при этом сопернику наносить удары по воротам, и на 24-й минуте упустил еще один шанс открыть счет, когда после атаки по правому краю Чесноков сделал передачу низом в штрафную площадь сместившемуся с левого фланга Вукадиновичу, у которого голкипер «Атырау» в падении забрал мяч буквально в ногах в районе угла вратарской площадки.

Опасный момент у ворот «Тобола» / Скриншот трансляции Опасный момент у ворот «Тобола» / Скриншот трансляции

Через минуту хозяева провели первый опасный выход к воротам «Тобола», когда после передачи из глубины поля российский полузащитник Евгений Козлов по правому краю ворвался в штрафную площадь и из-под ноги Рогача сделал передачу в центр нигерийскому нападающему Нсунгуси Эффионгу. Тот сумел прокинуть мимо Марочкина себе на ход мяч, но его выбил из района 11-метровой отметки на угловой подоспевший Каиров. А после подачи капитана «Атырау» белорусского полузащитника Игоря Стасевича от правого углового флажка на ближнюю штангу опасно по воротам пробил головой в прыжке украинский игрок средней линии Александр Нойок, но мяч пролетел над перекладиной, впрочем, Коновалов контролировал ситуацию. Вскоре атыраусцы провели еще одну атаку по правому краю, после чего игроки костанайского клуба вновь прибрали инициативу в свои руки, подолгу владея мячом. А на второй компенсированной к первому тайму минуте контратака хозяев по правому краю завершилась падением в штрафной площади «Тобола» Козлова, который попытался пройти Рогача. При этом защитник гостей отбил мяч, после чего в него врезался и картинно упал полузащитник хозяев. Арбитр встречи Сергей Ноженко из Талдыкоргана определил в этом эпизоде нарушение правил и назначил пенальти в ворота «Тобола», который реализовал северомакедонский полузащитник «Атырау» Демир Имери.

В сыгравшего в мяч Ивана Рогача влетает игрок «Атырау» и… пенальти / Скриншот трансляции

А получивший травму в этом моменте Рогач не смог продолжить игру во втором тайме, и его заменил российский защитник Альберт Габараев. Не вышел на поле после перерыва и травмировавшийся ранее Марочкин, чье место на поле занял Данияр Семченков.

На четвертой минуте после возобновления игры хозяева заработали опасный штрафной удар вблизи левого угла штрафной площади за снос Семченковым Имери, но после подачи Стасевича бразильский защитник атыраусцев Матеус Бисси да Сильва не дотянулся в прыжке с подступов к вратарской площадки до мяча, который затем был выбит защитниками за пределы штрафной площади. Через шесть минут гости после перехвата мяча в центре на половине поля соперника перевели его на левый край Вукадиновичу, который сделал передачу Сульичу в штрафную площадь, а войдя в нее и получив ответную передачу, пробил по воротам от угла вратарской площадки, но Нойок в падении успел подставить ногу, и атака завершилась угловым ударом. А вот после его розыгрыша состоялось взятие ворот… «Тобола». Мужиков не стал пробивать от углового флажка, а отдал мяч Чеснокову, тот перевел его в штрафную площадь Оразову, который в касание сделал пас назад своему капитану. А вот передачу Мужикова Вукадиновичу прервал Набиханов, после чего началась быстрая контратака «Атырау» по правому краю, в завершении которой пробежавший больше половины поля с мячом Козлов от угла штрафной площади сделал передачу в центр Эффионгу. А никем на прикрытый нигерийский нападающий легко переиграл вышедшего навстречу голкипера, в касание с ходу пробив мимо него в левый угол, и мяч от штанги влетел в сетку ворот гостей.

Костанайцы не оставляли надежд исправить ситуацию, и на исходе часа игры заработали штрафной удар на правом краю атаки. Но после подачи Чеснокова Семченков в прыжке от левого угла вратарской площадки пробил головой выше ворот.

На 61-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, и вместо Сульича на поле вышел нападающий из Кот-д'Ивуара Серж Дебле, а вместо Вукадиновича - Жаслан Жумашев. Гости тут же провели атаку по левому краю, откуда Жумашев сделал передачу в штрафную площадь Мужикову, который перевел мяч в центр, где находился Дебле. Но до него мяч не дошел, а, попав в руку Имери, отлетел к Олжасу Керимжанову, который выбил его за пределы штрафной площади. И даже после видеопросмотра этого эпизода арбитр встречи не увидел касания мяча с рукой игрока хозяев. А на 70-й минуте поле на носилках покинул Оразов, вместо которого вышел Бейбит Галым.

У игроков владевшего больше времени мячом «Тобола» по-прежнему не ладилась игра при завершении атак, а вот контратаки хозяев получались намного острее. И в одной из них на 80-й минуте вышедший на замену словенский полузащитник Якоб Новак довел счет до разгромного, пробив справа из пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот после ответной передачи от угла штрафной площади также вышедшего на замену еще одного полузащитника хозяев Рината Джуматова. Команды после этого гола провели на поле еще почти полтайма, так как к основному времени матча было добавлено десять минут, но счет больше не изменился.

Главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич ЧУРЧИЧ сказал после проигранного матча:

- Мы начали хорошо, владели мячом, достаточно хорошо двигались и с мячом, и без него. Создали много моментов, но, нам не везло. К сожалению, такая ситуация повторяется. В конце первого тайма в наши ворота был назначен пенальти. Было в том эпизоде нарушение или нет, пусть разбираются компетентные органы, которые за это отвечают. Я не хочу сейчас это комментировать. Как по мне, то пенальти не было - наш игрок первым успел коснуться мяча. До игры мы потеряли в опорной зоне Илича, а в центре защиты Младовича, у них поднялась температура. В перерыве мне пришлось поменять Марочкина и Рогача, они почувствовали боль в мышцах. Таким образом, мы потеряли двух основных защитников перед важным вторым таймом. Во втором тайме арбитр оставил без внимания касание мяча руки игрока «Атырау». Я не судейский эксперт, но была игра рукой, а это - пенальти. Мы все видели, что присутствовало движение руки к мячу. Этот момент сломал игру. Я вам скажу, что кто-то убивает «Тобол». Кто? Я не знаю! К игрокам, которые сегодня были на поле, у меня нет никаких претензий. Они отдали все на поле, спасибо им за это.

Команде очень нужны новые игроки. Мы знаем, что всегда требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас наша команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки.

Таким образом, потерпев пятое поражение в чемпионате, «Тобол» завершил первый круг на седьмом месте. А в лидирующей тройке находятся «Астана» (35 очков после 15 игр), «Ордабасы» (32 очка после 13 игр) и «Актобе», за которыми идут «Кайрат» (24 очка), «Кызылжар» (22) и «Атырау» (21).

Следующий матч в рамках чемпионата костанайский клуб проведет в воскресенье, 2 июля, в Костанае, где его соперником снова будет «Атырау». А ранее в среду, 28 июня, эти же команды встретятся в Костанае в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка РК.