Атыраусцы разгромили дома ФК "Тобол"
24 июня 2023, 21:15 | Спорт
В матче 13 тура Казахстанской Премьер-Лиги «Атырау» сыграл дома с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.
По мнению букмекеров шансы на победу в этом поединке были практически равны.
Активнее с первых минут себя проявляли гости, они подолгу держали мяч и пытались создавать моменты, но забить не смогли, а в компенсированное время с пенальти Демир Имери открыл счет. Во второй половине Нсунгуси Эффионг сумел увеличить разрыв, костанайцы пытались исправить положение, однако атыраусцы довели все до разгромной победы усилиями Якоба Новака — 3:0.
Таким образом, у «Атырау» стало 21 очко, и он сместил с шестой строчки турнирной таблицы «Тобол», у которого 20 баллов.
«Атырау» — «Тобол» 3:0 (1:0)
Голы: Имери с пенальти 45+3 (1:0), Эффионг 56 (2:0), Новак 80 (3:0).
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