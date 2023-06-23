По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 июня, на севере, востоке и юге области ожидаются дожди и грозы, на севере и востоке утром туман. В воскресенье, 25 июня, ночью на западе и севере, а днём на большей части территории области пройдут грозовые дожди, возможен шквал, град. В понедельник, 26 июня, на большей части территории области вновь будут идти дожди с грозами и вновь синоптическую ситуацию осложнят шквал и град.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу — дождь, гроза.

- Ночью в субботу, по области будет 3-5, на юге 11 градусов тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 15-20 °С, на юге области 23 °С. На воскресенье и понедельник прогноз по температуре воздуха одинаковый: ночью 5-10, на юге 13 °С, в дневное время на большей части территории термометры покажут 15-20 °С, на юге области 25 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 6-8 °С, днём 18-20 °С. В воскресенье: ночью 8-10 °С, днём 18-20 °С. В понедельник: ночью 7-9 °С, днём 18-20 °С.

В субботу ожидается переменный, западный и северо-западный ветер, скоростью 9-14 м/с, на востоке — усиления до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник направление будет юго-западным. В воскресенье скорость ветра составит 9-14 м/с, в понедельник 15-20 м/с, на севере, западе и востоке области с порывами до 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ