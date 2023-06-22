Программа «Ауыл аманаты» именуется программой повышения доходов населения, опробована была в Жамбылской области. Рассчитана на сельчан. Как сказал один из участников брифинга, собранного 21 июня, «деньги по ней дают длинные и дешевые».

Считается, что новая программа поддержки сельчан поможет им выбраться из бедности / Фото el.kz

Оператором программы в Костанайской области является СПК «Тобол». На ее реализацию в регионе выделено 1,2 млрд тенге. Под действие ее подпадают все сельские районы, г. Тобыл и сельские населенные пункты, административно входящие в состав Аркалыка. Кредиты можно получить под 2,5%. Средства должны направляться на создание и развитие сельчанами своего бизнеса. Упор на физических лиц, которые в обязательном порядке при участии в программе должны зарегистрироваться в качестве ИП.

- Эта ставка ниже годовой инфляции, поэтому программа пользуется очень большим спросом среди сельского населения, - сказал заместитель председателя СПК «Тобол» Серик БЕКТУРГАНОВ, - что сделано на сегодняшний день? Прежде всего, с управлением сельского хозяйства подписан договор-поручение, то есть мы по нему работаем от имени управления. Нами создан отдельный департамент по выдаче микрокредитов, выделено для его работы отдельное здание в центре, удобное - по адресу Костанай, улица Гоголя, 70, разработаны алгоритмы принятия документов и дальнейшей работы с заемщиками. В СПК создана кредитная комиссия, которая рассматривает досье потенциальных заемщиков. В нее вошли представители СПК, управления сельского хозяйства, управления координации занятости, палаты предпринимателей, филиала ассоциации фермеров Казахстана, общественного совета области, депутатов областного маслихата. Нами проведено несколько семинаров с представителями районов. Также во всех районах созданы специальные рабочие группы, которые осуществляют взаимодействие между нами и потенциальными заемщиками. Это сделано для того, чтобы людям не приходилось несколько раз приезжать в областной центр. Понятно, что с первого раза не получится привезти сразу весь пакет документов, оформленных безошибочно. Дело непростое для тех, кто первый раз оформляет бизнес-кредит, много нюансов.

По данным СПК на 21 июня, всего первично обработано 572 досье потенциальных заемщиков. В работе у специалистов осталось 384, остальные возвращены. Эти 384 заявки претендуют на кредиты в общей сумме 2 млрд 384 млн тенге. Одобрено на сегодня 80 заявок на 522,9 млн тенге, то есть почти на половину всех денег программы. И 28 заемщикам произведены выплаты 203 млн тенге. Каждый день информация меняется.

Серик Бектурганов прокомментировал моменты программы, вызывающие много вопросов / Фото РСК

- Есть некоторые проблемы, по которым я хотел бы сразу дать разъяснения, - продолжил Серик Бектурганов. - Напомню, что программа «Ауыл аманаты» - это масштабирование опыта Жамбылской области. И на сегодняшний день, кроме постановления правительства № 178, определяющего в том числе категории участников программы, у нас никаких документов нет. Так что те, кто получает АСП, и безработные включаются в число потенциальных заемщиков, но с условием, что они обязательно открывают ИП. Дальше, выяснилось, что на эти кредиты пытаются претендовать, например, главы КХ, давно существующих. Управление сельского хозяйства дало нам установку, что для них существуют другие программы поддержки. Такие, как «Кен дала», «Агробизнес» и другие. Большие вопросы по стоимости приобретаемых сельхозживотных. К сожалению, мы сегодня можем ориентироваться только на один документ, датированный февралем 2022 года. Мы понимаем, что цены, на которые нам приходится ориентироваться в кредитной заявке, несколько ниже существующих рыночных. Но мы понимаем, что по окончании выдачи кредитов бюджетные деньги всегда проверяются ревизионной комиссией, различными контролирующими органами, поэтому можем одобрить только цену, указанную в том самом документе от февраля прошлого года. Другого основания по ценам сегодня просто нет. Третий момент, вызывающий вопросы, - приобретение сельскохозяйственных животных в других населенных пунктах. Хочу сказать, что в Жамбылской области, опыт которой сейчас распространяется, запрещалось приобретать скот в том районе, в котором живет заемщик. У нас условия менее жесткие, но все-таки для исключения различных схем и манипуляций с кредитами у нас утверждено правило: нельзя приобретать сельхозживотных в том населенном пункте, где проживает заемщик. Еще один проблемный момент - приобретаемый автотранспорт. К сожалению, у нас нет конкретных правил, какой транспорт, кроме нового, можно приобретать. Поэтому мы сегодня практически приостановили выдачу разрешений на покупку транспорта, бывшего в употреблении. Хочу пояснить почему. Потому что заявляют о желании приобрести автомобили 2003 года выпуска, с 10-летним сроком эксплуатации, с 15-летним. Это очень большие риски для бизнеса, ради которого планируются такие приобретения. Техника будет ломаться, бизнес-план не выполняться, и в конечном итоге под вопросом будет возврат кредитных средств... Нами во все вышестоящие государственные органы направлены запросы по моментам, которые я озвучил. Мы ждем ответов. А пока работаем в тех рамках, которые установлены договором с управлением сельского хозяйства.

Многие потенциальные заемщики жалуются, что написали заявление больше месяца назад, но не получили на него ответа. Спикер прокомментировал и этот вопрос.

- Мы просили не ставить сразу число на заявлении. По правилам, через пятнадцать дней мы должны на него ответить. А мы в большинстве случаев ответим отрицательно. Но мы хотим, чтобы люди деньги получили. И поэтому моменты переговоров с заемщиком, подвоза каких-то бумаг, исправления каких-то пунктов в правоустанавливающих документах менеджеры отрабатывают по заявлениями с открытой датой, - пояснил Бектурганов.

Еще немного справочной информации. По программе не финансируется торгово-посредническая деятельность, зернотрейдинг, погашение действующих кредитов, приобретение жилья. До подачи заявки потенциального заемщика проверяют на отсутствие налоговой задолженности, судебных разбирательств. Возраст участников программы - от 18 до 61 года для женщин и до 63 для мужчин. В залог берется недвижимость, в том числе каркасно-камышитовые, саманные дома, год постройки не имеет значения, но и в аварийном состоянии строение быть не должно. По поводу имеющихся у заемщика кредитов главное условие - за последние два года не должно быть просрочки 90 и более дней. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте СПК «Тобол».