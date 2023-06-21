По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 июня, на юге области ожидается дождь с грозой, на севере и востоке - небольшой дождь. Днём местами возможен град. В пятницу, 23 июня, на юге дождь, гроза, град. В субботу, 24 июня, грозовые дожди, сопровождаемые градом, пройдут на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае небольшие дожди с грозами ожидаются в четверг и субботу, в пятницу будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет всего 2-7 градусов, на юге 11 градусов выше нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 13-18°С, на юге 23°С. В пятницу ночью термометры покажут 5-10°С, на севере и востоке +2°С. Днем воздух прогреется до 12-17, на юге до 22 градусов. В ночь на субботу вновь будет 5-10°С, днём прогнозируем 15-20°С, на юге 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 4-6°С, днём 15-17°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 15-17°С. В субботу: ночью 6-8°С, днём 17-19°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями при грозах до 15-20 м/с.