В Казахстане выявлено более 200 человек с двойным гражданством, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ Казахстана.

"По официальным данным, с начала 2023 года выявлено 150 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами (гражданами Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России) и гражданами Республики Казахстан. Установлено 233 лица, имеющих двойное гражданство", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предотвращено более 300 случаев незаконного перемещения валюты на общую сумму свыше 2,5 миллиарда тенге.

"Пресечены 153 попытки провоза оружия и боеприпасов. Подозреваемые в данных правонарушениях лица переданы в территориальные подразделения МВД и КГД для дальнейшего разбирательства. За нарушение миграционного законодательства РК привлечено к административной ответственности более 8 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ Казахстана.

В ведомстве предупредили о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросам пересечения границы.