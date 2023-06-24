11 июня в Костанае прошёл чемпионат Казахстана по паралимпийскому виду спорта - танцам на колясках. Участница нашего проекта "Нужные деньги" Балшекер КСТАУВА заняла на них 2-е место.

- Я вся до сих пор на эмоциях, - поделилась Балшекер с "НГ". - Эти впечатления для меня, наверное, самые лучшие в жизни. Всё внутри дрожит. Для меня это было неожиданно, но я к этому очень сильно стремилась. Я и до этого участвовала в чемпионатах. И я думаю, такие мои ощущения связаны с тем, что раньше выше 3-го места не поднималась. На чемпионате Казахстана это первая моя серебряная медаль. Готовилась я упорно, не пропускала ни одного занятия, подошла со всей серьёзностью. Тренировались мы каждый день.

По мнению спортсменки, сборная Костаная - лучшая в стране.

- На мой взгляд, сила сборной зависит от тренера, его отношения к спортсменам, - отмечает она. - Наш тренер Андрей Нужный - очень хороший человек, всегда понимает, когда тяжело, когда ты не можешь, всегда пытается тебя поддержать. Благодаря танцам я открыла много нового о себе, узнала себя с новой стороны. Танцы на колясках закаляют дух и показывают твой характер. У меня и до этого он был спартанский, но танцы показали, что я могу гораздо больше, чем думаю.

По словам Балшекер, паратанцы ничуть не уступают другим видам бальных танцев:

- Коляска никак не мешает грациозности. Разница лишь в том, что те движения, нужную эмоцию, которые мы должны передать коляской, в других танцах передают ногами. Наш тренер даже говорит нам, что на время танца мы должны срастись с коляской, стать с ней единым целым. Кстати, наши спортивные коляски отличаются от обычных: они легче и ими удобнее управлять в танце.

Автор - студент 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова