Матч четвертого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года национальная сборная Казахстана проводила с командой Северной Ирландии в столице этой страны городе Белфасте.

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Александр Марочкин против полузащитника английского клуба «Миллуолл» и сборной Северной Ирландии Джорджа Алана Сэвилла / Фото kazfootball.kz

После трех туров в группе «H» сложилась такая ситуация, что сразу четыре команды набрали по шесть очков - это сборные Дании, Финляндии, Словении, а также сборная Казахстана, уступившая на старте на своем поле команде Словении (1:2), выигравшая дома у команды Дании (3:2) и разгромившая в гостях сборную Сан-Марино (3:0). В активе сборной Северной Ирландии было три очка после гостевой победы над командой Сан-Марино, не набравшей очков, и поражений с одним и тем же счетом 0:1 от команд Финляндии дома и Дании в гостях. Для сборных Северной Ирландии и Казахстана этот очный поединок был первым в истории.

Как и в матче с командой Сан-Марино, в стартовом составе национальной сборной Казахстана на поле стадиона «Уиндзор Парк» вышли два игрока «Тобола» - это Александр Марочкин, занявший место в центре обороны, и Рамазан Оразов, игравший на левом фланге полузащиты. На остальные позиции наставник сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев выпустил голкипера Игоря Шацкого («Шахтер»), защитников Яна Вороговского («Моленбек», Бельгия), Нуралы Алипа («Зенит», Россия), Марата Быстрова («Ахмат», Россия) и Михаила Габышева («Астана»), полузащитников Асхата Тагыбергена («Ордабасы»), выведшего сборную с капитанской повязкой, Абзала Бейсебекова («Астана») и Бактиера Зайнутдинова (ЦСКА, Россия), а также нападающего Максима Самородова («Актобе»).

С первых минут встречи хозяева установили контроль за мячом и уже на 3-й минуте заработали угловой удар после того как Дион Чарльз воспользовался ошибкой Алипа у штрафной площади и сделал прострел справа, который прервал в падении Бейсебеков. Находившиеся под стартовым прессингом соперника гости вновь потеряли мяч на 7-й минуте, после чего полузащитник хозяев Трэй Хьюм от правого угла штрафной площади из-за ее пределов пробил в дальний угол, но мяч пролетел над крестовиной ворот. Через две минуты первый выпад на ворота хозяев сделала и сборная Казахстана, заработавшая в итоге штрафной удар после нарушения правил на прошедшем с мячом вперед Оразове.

Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Рамазан Оразов в борьбе за мяч с защитником английского клуба «Уотфорд» и сборной Северной Ирландии Крейгом Каткартом / Фото kazfootball.kz

Опасной получилась атака североирландцев на 14-й минуте, в завершении которой центральный полузащитник хозяев Ши Чарльз от правого угла штрафной площади отдал пас пяткой в центр нападающему Диону Чарльзу, который после борьбы с Зайнутдиновым сумел пробить по воротам с линии штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной. Не прошло и минуты, как уже казахстанские футболисты провели еще более опасную атаку по правому краю, откуда Оразов между двух игроков соперника сделал передачу в центр на выход Самородову, который при входе в штрафную площадь переиграл Хьюма, ушел от преследования защитника Патрика Макнейра и, заметив движение голкипера хозяев Бэйли Пикок-Фаррелла вправо, метров с десяти пробил низом в левый угол ворот, но не попал в створ.

После этого момента хозяева заметно активизировались, но удар по воротам сборной Казахстана в исполнении нападающего Айзека Прайса из пределов штрафной площади был заблокирован, а защитник Крейг Каткарт после розыгрыша углового удара пробил головой с близкого расстояния над перекладиной. Ближе к перерыву игра выровнялась, а в компенсированное время Тагыберген со своей половины поля сделал длинную диагональную передачу на правый край открывшемуся там Вороговскому, который выждал паузу и сделал передачу ворвавшемуся в штрафную площадь Зайнутдинову, а тот пробил справа обводящим ударом в дальний верхний угол ворот, но не попал в створ.

Максим Самородов упускает шанс открыть счет в матче / Фото kazfootball.kz

Вторая половина встречи началась с прессинга игроков казахстанской сборной, которые первыми нанесли удар по воротам, но мяч, посланный Оразовым низом, попал прямо в голкипера. Через четыре минуты после возобновления игры уже хозяева перехватили мяч на левом краю, но на прострел Сэвилла никто из партнеров по атаке не успел, после чего мяч долго не покидал половину поля сборной Казахстана. На 55-й минуте гости сумели организовать быстрый выпад с переводом мяча на левый край набравшему там ход Самородову. Тот попытался на скорости войти в штрафную площадь, но догнавший его Макнейр буквально из ног нападающего успел выбить мяч на угловой. Через три минуты тот же Самородов после передачи Вороговского с левого же края нанес дальний удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. К этому моменту казахстанцы заметно чаще стали переходить на половину поля соперника. На 68-й минуте наставник сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев провел первую замену, выпустив на поле вместо Габышева Льва Скворцова («Химки», Россия).

Но вскоре хозяева усилили давление на ворота сборной Казахстана, и на 74-й минуте вместо Зайнутдинова, которого защитники сборной Северной Ирландии стали опекать плотнее и все чаще с нарушением правил, на поле вышел Исламбек Куат («Астана»).

А на 77-й минуте продолжавшие атаковать хозяева едва не открыли счет после того, как вышедший на замену нападающий Конор Макменамин справа пробил в левый верхний угол ворот, но Шацкий спас свою команду, в броске переведя мяч за лицевую линию над перекладиной. Вскоре голкипер сборной Казахстана вновь вступил в игру, перехватив опасную передачу уже с левого края. На 81-й минуте наставник гостей, которые к этому времени стали заметно реже переходить середину поля, решил освежить переднюю линию, выпустив на поле вместо Самородова пропускавшего предыдущую игру из-за дисквалификации Абата Аймбетова («Астана») и вместо Тагыбергена и Оразова Еркина Тапалова («Кызылжар») и Эльхана Астанова («Астана»).

Абат Аймбетов забивает победный гол в ворота сборной Северной Ирландии / Скриншот трансляции

За две минуты до окончания основного времени Алип в глубине своей половины поля технично забрал мяч у прорывавшегося вдоль левой боковой линии Макменамина, отдал его Вороговскому, а тот - Тапалову, который в касание перевел его вперед Аймбетову. Автор победного гола в ворота сборной Дании со своей половины поля совершил длинный забег с мячом по центру, переиграв в центральном круге Катарта, а затем на подступах к штрафной площади Хьюма, пытавшегося выбить мяч в подкате, и, выйдя один на один с голкипером, точно пробил из района 11-метровой отметки низом в правый нижний угол ворот. Обескураженные таким поворотом событий хозяева ничего не смогли исправить в добавленные пять минут, а сборная Казахстана одержала свою третью подряд победу на групповом этапе.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал после матча:

- Соперник прессинговал и нам не особо удавалось выходить вперед. В принципе мы это предполагали и на установках говорили, что самыми тяжелыми и ответственными будут эти стартовые 15-20 минут. Концовка первого тайма и весь второй прошли для нас позитивно. Хотя и в середине второго тайма были минут 15, когда хозяева лучше выигрывали верховые единоборства и забирали подборы. Но моментов особо не было, кроме того, неплохо сыграл Шацкий. В концовке планировали замены, и у нас получилось развернуть игру в свою сторону. Эти замены сделали результат. Перед матчем я сказал Аймбетову, что хочу, чтобы, когда надо было, он вышел и просто был злым. Я даже хотел, чтобы ты на меня разозлился, потому что не ставлю его в основной состав. Он покивал, разозлился и сделал дело. И еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком.

Лучшим игроком матча, по данным авторитетного аналитического сайта WhoScored, был признан Александр Марочкин, выигравший четыре единоборства, добившийся точности пасов 83,3% и получивший наивысшую оценку среди всех игроков встречи - 7,7.

Одержав третью подряд победу, национальная сборная Казахстана набрала после четырех туров группового этапа девять очков, забив в ворота соперников восемь мячей и пропустив в свои четыре. Столько же очков и у команды Финляндии, которая разгромила на своем поле сборную Сан-Марино со счетом 6:0 и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (10-3) стала лидером группы «H». По семь очков набрали сборные Словении и Дании, завершившие свой поединок в Любляне вничью - 1:1. Три очка в активе команды Северной Ирландии, а сборная Сан-Марино пока очков не набрала.

Продолжится групповой турнир осенью. Сборная Казахстана на своем поле примет 7 сентября команду Финляндии, а 10 сентября сыграет с командой Северной Ирландии. Затем казахстанские футболисты отправятся в гости к сборным Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября), а ровно через месяц, 17 ноября, примут на своем поле команду Сан-Марино. Завершатся игры в группе «H» 20 ноября матчем Словения - Казахстан. Путевки же в основной турнир ЕВРО-2024, который пройдет в Германии, получат две лучших команды группы.