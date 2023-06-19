В мире шашек произошли два знаменательных события, отмеченных успехами наших спортсменов-инвалидов. Оба этих события связаны с наиболее сложным и требующим особой выносливости видом шашек – стоклеточными, или же международными.

Первое событие – проходившее в конце мая первенство мира в Турции по стоклеточным шашкам среди инвалидов. В нем участвовали спортсмены из Польши, Молдавии, Латвии и ряда других стран. Отлично выступила казахстанская команда инвалидов по зрению в составе двух мужчин и одной женщины. Она заняла на этом чемпионате 1-е командное место. Знаменательно, что женщин Казахстана представляла наша землячка, опытный мастер спорта Софья Ершова.

Сборная Казахстана на чемпионате мира по международным шашкам в Кемере

Среди полностью незрячих вне конкуренции оказалась еще одна наша землячка – Людмила Тупицина. Замечательный результат продемонстрировал и одаренный Петр Самойлов, оказавшийся вторым среди спортсменов, лишенных зрения.

Неплохой результат показали и представители костанайских глухонемых. Балжан Жумагалиева заняла 3-е место в классике среди юниоров (до 23 лет).

На прошедшем буквально вслед за этим первенстве Казахстана Ершова стала чемпионкой страны среди женщин инвалидов по зрению. Достойную игру продемонстрировала и Людмила Тупицина…

Команда Костанайской области на чемпионате РК по международным шашкам

При этом хотелось бы напомнить, что косовцы (члены Костанайского общества слепых) даже бывалых поражают своей игрой, особенно на стоклеточной доске, где и хорошо видящим очень непросто уследить за витиеватыми движениями шашек на огромном игровом пространстве.

Успехи костанайских косовцев не случайны. Они регулярно тренируются в нашей областной библиотеке им. Л. Н. Толстого, где всегда встречают теплый прием. Кроме этого, наши косовцы участвуют в многочисленных городских и областных турнирах, где оказываются достойными партнерами сильнейших игроков области.

Сложнее обстоит дело с глухонемыми. С одной стороны они более молоды, а в замечательной школе-интернате серьезное внимание уделяется спорту. Дети увлечены. Тренеры тоже. Но им пока не достает того уровня, который достигается постоянными тренировками и турнирами с сильными партнерами.

А ведь есть еще те, чья инвалидность связана с опорно-двигательным аппаратом, и инвалиды иных категорий, чья жизнь могла бы оказаться обогащенной приобщением к миру шашек, который является миром не только увлекательной игры, но и человеческого общения, расширения кругозора.

Но тут, к сожалению, именно в нашей области и особенно городе немало проблем, которые в принципе решаемы.

Что же необходимо в первую очередь? Первое - это возвращение шашек в программу различных командных соревнований, например, таких, как недавно проходившая «Целина». Сравнительно недорого, но польза несомненна.

Второе - это концентрация усилий на подготовке молодежи и, прежде всего, молодых тренеров. Затраты на это могли бы быть минимальными. Главное – успеть вовремя. Ведь большинство наших спортсменов республиканского уровня - уже пенсионного возраста, однако пока еще мы можем передать свой опыт более молодым.

И третье - поиски очень небольших средств для специальной работы с инвалидами иных категорий, которые тоже могли бы успешно освоить шашки. Напомню - в Казахстане хорошо известны три их вида и, следовательно, перед нами колоссальное поле возможной плодотворной деятельности.