В Казахстане в понедельник, 19 июня, будут временно недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимости и земельного кадастра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на правительство для граждан.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Временная недоступность услуг связана с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).

Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Также сообщается, что в связи с проведением пусконаладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.