По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 июня, на севере, западе и в центральной части области утром и днем будет дождь, гроза. В воскресенье и понедельник, 18-19 июня, на севере, западе и юге пройдут дожди с грозами, особенно сильные на юге, кроме того, ожидаются шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае по прогнозу в ближайшие трое суток – облачно, временами дождь, гроза.

- В субботу ночью прогнозируем 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём – 18-23, на юге жарко - 32 градуса. В воскресенье и понедельник по ночам будет 8-13 °С, на северо-западе 5 °С. В субботу днём термометры покажут 18-23 °С, на юге 26 °С. В понедельник в дневное время термометры покажут 13-18, на юге области 21 градус.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 14-16 °С, днём 25-27 °С. В воскресенье: ночью 10-12 °С, днём 18-20 °С. В понедельник: ночью 8-10 °С, днём 16-18 °С.

В субботу ожидается северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник северо-восточный, средней скоростью 9-14 м/с. В субботу на севере, западе и в центральной части области прогнозируются усиления до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник на севере, западе и юге помимо периодических усилений ветра до 15-20 м/с, будут отдельные порывы до 23-28 м/с.