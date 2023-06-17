27 мая в одном из дворов Тобыла дети швыряли щенят, один из них получил черепно-мозговую травму. Как сообщила «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга Соловьёва, благодаря людям, которые не прошли мимо и сразу отвезли малышей в клинику, щенки остались живы. Сейчас они уже здоровы.

Нарви (слева) более игривый, а Вали - лежебока

- Малыши - оба мальчишки, - рассказала их куратор Анастасия КУБИЦКАЯ. - Мы назвали их Нарви и Вали, но к своим именам они пока не приучены, поэтому будущие родители вполне могут их сменить. Щенки проживают со своей мамой в вольере реабилитационного центра для собак «Надежда плюс kst». Питаются сухим кормом и паштетом для щенков. Аппетит у них всегда отличный! Прошли полную обработку от паразитов, а 19 июня мы поставим им первую дозу вакцины. По достижении половозрелого возраста гарантируем полное финансирование их кастрации. Нарви и Вали очень активные. Хотят много гулять, но вольерное содержание в приюте не позволяет им это делать. Им около 2 месяцев, поэтому пока еще сложно сказать, какой у них характер, но я уже заметила, что Нарви более игривый, а Вали - лежебока. Малыши очень ждут своего человека, внимания, любви и заботы! Хочется отметить, что в спасении щенков была командная работа, их заметили люди, которые сразу оказали помощь, а не ждали приезда волонтеров, желая передать ответственность.

Чтобы забрать Нарви и Вали или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Анастасии КУБИЦКОЙ