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Еще один район Костаная включили в план отключения электроэнергии

13 июня 2023, 14:29 |  ЖКХ

К четырем районам областного центра, где до конца недели еще будут проводить работы на подстанциях и высоковольтных линиях, добавили еще один. План работ в добавленном районе сообщили в ТОО  «ЭПК-forfait».

Фото pixabay.com

В связи с работами отключения планируются у абонентов по следующим адресам:

ТП-518 (работы на ПС)

14 и 15 июня с 10:00 до18:00

  • ИП Бримжанов, магазин «Мясной»,
  • «Фруктовый Рай»,
  • «Нутрифит».

Частный сектор:

  • ул. Наримановская  32-53,
  • ул. Маяковского 2-63,
  • ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20, 
  • ул. Краснопартизанская  8-66, 12/1-12/12,  58/1-58/12, 
  • пр. Абая  98а-136,
  • ул. Джамбула 1-36,8/1-8/7,  34/2-34/10, 36/1-36/13,  
  • ул. Л.Беды 2-10,

Светофор :

  • пр. Абая – ул. Фролова