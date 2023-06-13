Еще один район Костаная включили в план отключения электроэнергии
13 июня 2023, 14:29 | ЖКХ
К четырем районам областного центра, где до конца недели еще будут проводить работы на подстанциях и высоковольтных линиях, добавили еще один. План работ в добавленном районе сообщили в ТОО «ЭПК-forfait».
Фото pixabay.com
В связи с работами отключения планируются у абонентов по следующим адресам:
ТП-518 (работы на ПС)
14 и 15 июня с 10:00 до18:00
- ИП Бримжанов, магазин «Мясной»,
- «Фруктовый Рай»,
- «Нутрифит».
Частный сектор:
- ул. Наримановская 32-53,
- ул. Маяковского 2-63,
- ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20,
- ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,
- пр. Абая 98а-136,
- ул. Джамбула 1-36,8/1-8/7, 34/2-34/10, 36/1-36/13,
- ул. Л.Беды 2-10,
Светофор :
- пр. Абая – ул. Фролова
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