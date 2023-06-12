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План отключения электроэнергии уточнили в Костанае

12 июня 2023, 15:29 |  ЖКХ

Уточненный план работ работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 13 по 16 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение потребителей частного сектора и спальных районов планируется по следующим адресам:

ТП-15 (работы на ВЛ)

с 12 по 14 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 138–158,
  • ул. Павлова 17,19 а-25, 17а, 18/2,18/6, 20/3,20/5,
  • ул. 5 апреля 1-21,
  • ул. Дощанова 2-14.

ТП-15 (работы на ВЛ)

с 14 по 16 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Павлова 20-28,
  •  ул. 5 Апреля 28-38,
  • ул. Каирбекова 27-47,
  • ул. Гоголя 29-45, 31а, 31/1.

ТП-СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ПС)

12 и 13 июня с 10:00 до 18:00

  • ИП Тыщенко,
  • ИП Соколов,
  • ИП Дудин

ТП-419 (работы на ПС)

14 июня с 10:00 до 18:00

  • сауна «Арука»,
  • кафе «Шахерезада»,
  • кофейня № 1,
  • автомойка «Рако»,
  • рынок «Наримановка»,
  • тех. осмотр «Каусар»,
  • ТОО «Мега-лайф».

КТП-703 (работы на ВЛ)

с 16 по 24 июня с 10:00 до 17:30

  • Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.

Частный сектор:

  • ул. Тепличная 1-16,
  •  ул. Парковая 1, 13, 15, 30, 33, 33/1, 35/1, 37а, 38.