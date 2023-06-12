План отключения электроэнергии уточнили в Костанае
12 июня 2023, 15:29 | ЖКХ
Уточненный план работ работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 13 по 16 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение потребителей частного сектора и спальных районов планируется по следующим адресам:
ТП-15 (работы на ВЛ)
с 12 по 14 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 138–158,
- ул. Павлова 17,19 а-25, 17а, 18/2,18/6, 20/3,20/5,
- ул. 5 апреля 1-21,
- ул. Дощанова 2-14.
ТП-15 (работы на ВЛ)
с 14 по 16 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Павлова 20-28,
- ул. 5 Апреля 28-38,
- ул. Каирбекова 27-47,
- ул. Гоголя 29-45, 31а, 31/1.
ТП-СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ПС)
12 и 13 июня с 10:00 до 18:00
- ИП Тыщенко,
- ИП Соколов,
- ИП Дудин
ТП-419 (работы на ПС)
14 июня с 10:00 до 18:00
- сауна «Арука»,
- кафе «Шахерезада»,
- кофейня № 1,
- автомойка «Рако»,
- рынок «Наримановка»,
- тех. осмотр «Каусар»,
- ТОО «Мега-лайф».
КТП-703 (работы на ВЛ)
с 16 по 24 июня с 10:00 до 17:30
- Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.
Частный сектор:
- ул. Тепличная 1-16,
- ул. Парковая 1, 13, 15, 30, 33, 33/1, 35/1, 37а, 38.
Последние новости
12.06.23 16:26 Физкультурно-оздоровительный комплекс начинают строить в микрорайоне Юбилейный Костаная
12.06.23 11:04 «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
12.06.23 09:11 В Казахстане проходит день траура
11.06.23 17:45 Потерявшего сознание рыбака спасли в Костанайской области
11.06.23 15:33 Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.