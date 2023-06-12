Уточненный план работ работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 13 по 16 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

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В связи с работами отключение потребителей частного сектора и спальных районов планируется по следующим адресам:

ТП-15 (работы на ВЛ)

с 12 по 14 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Абая 138–158,

ул. Павлова 17,19 а-25, 17а, 18/2,18/6, 20/3,20/5,

ул. 5 апреля 1-21,

ул. Дощанова 2-14.

ТП-15 (работы на ВЛ)

с 14 по 16 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Павлова 20-28,

ул. 5 Апреля 28-38,

ул. Каирбекова 27-47,

ул. Гоголя 29-45, 31а, 31/1.

ТП-СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ПС)

12 и 13 июня с 10:00 до 18:00

ИП Тыщенко,

ИП Соколов,

ИП Дудин

ТП-419 (работы на ПС)

14 июня с 10:00 до 18:00

сауна «Арука»,

кафе «Шахерезада»,

кофейня № 1,

автомойка «Рако»,

рынок «Наримановка»,

тех. осмотр «Каусар»,

ТОО «Мега-лайф».

КТП-703 (работы на ВЛ)

с 16 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.

Частный сектор: