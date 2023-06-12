По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 июня, в северной части области пройдут дожди с грозами. В среду, 14 июня, осадки не ожидаются. В четверг, 15 июня, вновь пройдут грозовые дожди, теперь на севере и западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник дождь с грозой ожидается ночью и утром. Среда и четверг в областном центре пройдут без осадков.

- Во вторник ночью будет 8-13, на юге области 17 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут 18-23, на юге 27-32 градуса. В ночь на среду будет прохладно: 5-10°С, на юге 15°С. Днём столбики термометров поднимутся до 22-27°С. В четверг температура воздуха вновь начнёт повышаться: ночью - 8-13, на юге 16°С; днём - 25-30°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью 9-11°С, днём 20-22°С. В среду: 6-8°С, днём 23-25°С. В четверг: ночью 9-11°С, днём 25-27°С.

Ветер во вторник будет северо-восточным, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге. В среду ожидается восточный ветер с переходом на западный, это направление он сохранит и в четверг. Скорость ветра в эти дни будет в пределах 9-14 м/с, на западе и севере усиления до 15-20 м/с.