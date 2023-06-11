Спасатели Житикары получили сигнал о помощи сегодня, 11 июня, в 10:28. Очевидцы сообщили, что на р. Шортанды вверх по течению от левого берега вблизи верхней плотины в камышах дрейфует лодка. В ней находится человек, не подающий признаков жизни.

Фото предоставлено ДЧС

"Сотрудники подразделения оперативно-спасательного подразделения Житикары без промедления отреагировали на вызов. В 100 метрах от берега в камышах они обнаружили двухместную резиновую лодку. Спасатели вплавь обогнули густую растительность и подплыли к месту с другой стороны берега. Один из них взобрался на лодку, другой оставаясь в воде, придерживал ее на плаву. Мужчину привели в чувство. Во время рыбалки ему стало плохо, и он не смог самостоятельно добраться до берега. На нем не был одет спасательный жилет, а в лодке отсутствовала емкость для откачивания воды (ведерко или черпак)", - говорится в сообщении.

В 11:00 гражданина 1991 г. р. сотрудники ОСО транспортировали на берег. К этому времени их поджидали службы экстренного реагирования г. Житикары, которых заблаговременно вызвали спасатели. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи.

Ранее, 4 июня вечером, на р. Шортанды сотрудники ОСО спасли гражданина 1981 г. р. в сильном алкогольном опьянении. Мужчина купался в районе нижней плотины в черте Житикары, но не рассчитал своих сил и стал тонуть. Спасатели вовремя пришли на помощь утопающему и вытащили его на берег.