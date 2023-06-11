Декриминализировать употребление наркотиков могут в Казахстане
Ulysmedia.kz
Мажилисмены предложили не привлекать к уголовной ответственности тех, кто употребляет наркотики. Они считают, что к тем, кто сами не распространяют запрещенные препараты, следует применять административное наказание, передает Ulysmedia.kz
Фото: ESB Professional/ Shutterstock
С таким предложением выступила депутат Мажилиса Парламента, член фракции Amanat Снежанна Имашева.
“Предлагается перевести часть 1 статьи 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» в административную юрисдикцию. При этом исключение признака «в общественных местах» при немедицинском потреблении наркотических средств позволит обеспечить безусловный запрет немедицинского потребления наркотиков”, - заявила она
В МВД считают, что эта мера позволит определить реальный уровень наркотизации населения.
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