Мажилисмены предложили не привлекать к уголовной ответственности тех, кто употребляет наркотики. Они считают, что к тем, кто сами не распространяют запрещенные препараты, следует применять административное наказание, передает Ulysmedia.kz

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С таким предложением выступила депутат Мажилиса Парламента, член фракции Amanat Снежанна Имашева.

“Предлагается перевести часть 1 статьи 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» в административную юрисдикцию. При этом исключение признака «в общественных местах» при немедицинском потреблении наркотических средств позволит обеспечить безусловный запрет немедицинского потребления наркотиков”, - заявила она

В МВД считают, что эта мера позволит определить реальный уровень наркотизации населения.