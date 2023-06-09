Больше 11 млрд тенге из бюджета выделили на благоустройство в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества России и Казахстана. Ради этой цели в областном центре ремонт всего и вся. Вы поддерживаете такие траты и усилия для подготовки к форуму? Да. Костанаю очень повезло, что, город, благодаря форуму, станет красивым и ярким.

Да. Такой подход соответствует уровню международного мероприятия.

Нет. Это трата сил и денег только ради показушного поддержания имиджа.

Нет. Работают некачественно, и все, сделанное в спешке, вскоре развалится.

