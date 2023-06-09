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ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг в Казахстане

9 июня 2023, 10:41 |  Государство

В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 9 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

 

Сообщается, что в связи с проведением технических работ на стороне ИПЦ МВД 9 и 10 июня будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах страны:

  • Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
  • Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
  • Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
  • Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.