ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг в Казахстане
9 июня 2023, 10:41 | Государство
В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 9 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что в связи с проведением технических работ на стороне ИПЦ МВД 9 и 10 июня будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах страны:
- Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
- Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
- Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
- Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.
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