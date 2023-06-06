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Синоптики скорректировали прогноз засухи на июнь

6 июня 2023, 14:02 |  Общество

Синоптики скорректировали прогноз засухи на июнь. Согласно прогнозу, на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре будут зоны умеренной засухи.

Умеренная засуха ожидается:

  • в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области;
  • в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
  • в Кармакчинском районе Кызылординской области;
  • в Жаксынском районе Акмолинской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области.