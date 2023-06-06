Синоптики скорректировали прогноз засухи на июнь
6 июня 2023, 14:02 | Общество
Синоптики скорректировали прогноз засухи на июнь. Согласно прогнозу, на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре будут зоны умеренной засухи.
Умеренная засуха ожидается:
- в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области;
- в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
- в Кармакчинском районе Кызылординской области;
- в Жаксынском районе Акмолинской области;
- в Шетском районе Карагандинской области.
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