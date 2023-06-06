Казахстан каждый год полностью обеспечивает свои потребности в зерне, даже при плохом урожае, заявил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства, передает Informburo.kz. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана, отметил премьер-министр.

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По его словам, в текущем году казахстанскую пшеницу начали поставлять в Китай.

"Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в два раза меньше объёмов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", – сказал премьер-министр.

По словам главы Минсельхоза Ербола Карашукеева, чтобы сделать прогноз по урожаю в этом году, необходимо дождаться всходов. Однако соблюдение оптимальных сроков посева, проведение работ по сохранению наколенной влаги в почве позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объёмов.

"Если говорить о пшенице, валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой", – сказал Карашукеев.

Премьер-министр поручил обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий, исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объёмов пшеницы, контролировать химическую обработку полей против сорных растений и вредителей. По словам Алихана Смаилова, до конца года нужно принять все необходимые меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.

На сегодня для аграрной сферы предусмотрели бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и форвардные закупки продукции на 21 млрд тенге.