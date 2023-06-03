В отличие от предыдущих лет конец нынешнего мая и начало июня оказались чересчур жаркими и сухими. Посыпались жалобы от знакомых дачников: кукуруза не взошла, морковь - редко, листья перца обгорели, колорадский жук уже орудует на высаженных баклажанах. В то время, как для посева семян в открытый грунт и быстрого укоренения рассады нужны умеренная прохлада и постоянная влага. Как помочь растениям в такой период, делюсь наблюдениями и опытом.

Лей - не жалей!

Такие долговсхожие огородные культуры, как морковь, салат, петрушка, свекла высеваются на небольшую глубину, а весеннее солнце иссушает грунт буквально на глазах, поэтому проблемы с ровными всходами вполне возможны. Выход один – прикрывать грядку с посевами полиэтиленовой пленкой. Подойдет даже старая и не вполне чистая, оставшаяся от прошлогодних парников. Я вырезаю её по размеру грядки, расстилаю после полива и сверху прикладываю металлическими прутьями, которые использую в подвязывании томатов. Влага под пленкой сохраняется достаточно долго, поэтому, например, морковь взошла в этом году уже спустя неделю, хотя без укрытия можно ждать до 3-х недель. При появлении зеленых рядков пленку убираю совсем.

С наступлением жары пленку на дугах замените на укрывной материал, под ним огурцам комфортно все лето / Фото автора

Пик солнечной дневной активности приходится на промежуток времени с 11 до 16 часов. Именно в это время желательно притенять высаженную рассаду перцев, баклажанов и подросшие всходы овощей. В первую очередь, в этом нуждаются культуры с нежной листвой – бахчевые (огурцы, тыква, кабачки, патиссоны), которые быстро теряют влагу и обвисают. Высаженные рассадой огурцы на моем участке сменили «крышу» из пленки на белый укрывной материал и чувствуют себя вполне комфортно. Его я натянул на дуги, но оставил открытыми торцы парника для циркуляции воздуха. Также можно поступить и с подручными тканями: старыми простынями, тюлем.

Новое изобретение – затеняющая сетка, уже завоевывает дачные участки / Фото с сайта www.agronoma.ru

Недавно в магазинах появилась специальная затеняющая сетка из полипропилена. Она темно-зеленого цвета, по фактуре напоминает мешки для овощей и предлагается в рулоне шириной 4 м. Материал не подвержен гниению и стоек к ультрафиолетовому излучению. Коэффициент затенения от такой сетки доходит до 80% в зависимости от плотности плетения.

Листья и плоды сладкого перца не получат солнечные ожоги под укрытием / Фото автора

Грядки с перцем и баклажанами удобно притенить материалом, закрепив его на вбитых в землю по периметру брусках. Если на эти бруски натянуть шпалерную сетку или шпагат, то для временной защиты от палящего солнца, сверху можно уложить срезанные ветки деревьев, тростник или высокую траву. Такие укрытия пропускают свет, но под ними температура всегда будет несколько ниже.

В дневное время при сильном солнце полив необходимо делать под корень / Фото автора

Решающим в спасении растений в жару является все же полив. Придерживайтесь нескольких правил. По возможности проводите полив в утренние и вечерние часы. Но если днем вы обнаружите растения изрядно увядшими с пониклой и скрученной листвой, то полейте незамедлительно, но только под корень и в два приема. Сначала небольшим количеством воды, затем обильно, чтобы влага прошла глубоко. Под палящим солнцем старайтесь не попадать на листву, капли воды станут линзами и можно получить ожоги. Прием дождевания надо проводить в пасмурную погоду или при поливе утром и вечером. Особенно это нравится огурцам, перцу, кабачкам, тыкве. Баклажаны и томаты из-за склонности к поражению фитофторой и другим болезням поливать рекомендую под корень, чтобы листва оставалась сухой.

Нормы полива овощных культур в жару / Фото автора

При поливе из скважины холодная вода может навредить корневой системе, вызвав температурный шок, поэтому наберите такую воду заранее для прогрева. Оптимально оборудовать на участке капельный полив. Система, конечно, потребует некоторых затрат, но имеет много преимущества: влага доставляется непосредственно в прикорневую зону, экономится время и силы , с поливом можно вносить водорастворимые удобрения.

К влагосберегающим приемам относится мульчирование поверхности грядок и приствольных кругов. Используют сухую солому, опилки, кору деревьев, керамзит, скошенные сорняки, компост, торф слоем 3-5 см.

Все средства хороши

Сухая жаркая погода способствует быстрому размножению и поражению молодых растений насекомыми-вредителями. Тля, белокрылка, колорадский жук, рапсовый листоед, долгоносик, капустная белянка, паутинный клещ, муравьи – все «друзья» дачников активизируются быстро, успевай только травить.

Будьте бдительны! Колорадский жук уже пожирает всходы картофеля и отложил сотни яиц / Фото автора

Все средства борьбы я бы разделил на три группы: химические, биологические и народные. Проще и действенней применять различные готовые инсектициды: вскрыл ампулу, развел согласно таблице на упаковке и опрыскивай. Таких средств в продаже много. Самые популярные: Актара, Алатар, Биотлин, Шарпей, Искра, Молния, Фуфанон, Танрек, Кораген, Сэмпай. Они действуют на большой ряд насекомых вредителей, но имеют продолжительный период выдержки, когда до 20 дней нельзя употреблять продукцию. Их достаточно применить дважды с интервалом 14 дней.

Биологические препараты (Битоксибациллин, Фитоверм, Тиовит джед, Клещегон, Клещевит) подойдут тем, кто против использования пестицидов на своем участке, они экологически безопасней, менее фитотоксичны, имеют срок ожидания всего 3-5 дней, а значит можно применять в период плодоношения. Кроме того, некоторые действуют против болезней, например, мучнистой росы. Такие препараты несколько дороже химических.

Горчичный жмых отпугнет бабочку белянку от капусты / Фото автора

Соцсети и дачные форумы полны народных рецептов против насекомых-вредителей. Сейчас вход идет всё - от порошка горчицы до нашатырного спирта. Последний эффективен от луковой мухи и вредителей чеснока (3 ст.л. на 10 л воды. полив). Популярные горчичный жмых и табачную пыль используют как в сухом виде (1-2 ст.л. на 1 кв.м.), рассыпая вокруг растений и на листья, так и приготавливая настои. Пол килограмма табачной пыли или 100 гр горчичного жмыха (порошка) разводят в 10 л воды, настаивают сутки, разбавляют двукратно водой, добавляют 2 ст.л жидкого мыла в качестве прилипателя и обрабатывают культуры дважды за сезон с интервалом 14 дней.

Настой табачной пыли – проверенное средство от тли / Фото автора

Против разносчиков тли муравьев есть как готовые химические препараты (Муратокс, Муравьин, Карбофос, Великий воин), так и можно приготовить самим мыльный раствор. Рецепт такой: 6 ст.л. пищевой соды, 5 капель йода, 2 ст.л. жидкого мыла разводятся в 1 л воды. потом раствор доводится до объема 10 л. Им проливаются места скопления муравьев.

Для профилактики рекомендую опрыскивание растворами зеленого мыла с экстрактом пихты, либо табачного мыла. Все обработки проводите в сухую безветренную погоду утром или вечером.