ДТП произошло вчера, 1 июня, на выезде из областного центра на трассе "Костанай-Федоровка" около 17:00. 53-летняя женщина за рулем "Ниссана" на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной, не уступила дорогу "Шахману" и допустила столкновение.

- В результате ДТП, водитель и пассажир "Ниссана" получили телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица и ссадин, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Освидетельствование показало, что оба водителя трезвые.

Полицией факт ДТП был зарегистрирован, проводятся процессуальные действия для оценки степени вины участников аварии.



В ведомстве отметили, что с учетом характера ДТП и условий планируется пересмотр организации дорожного движения на этом перекрестке. В ближайшее время будет внесено предписание в местные исполнительные органы