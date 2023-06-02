На аппаратном совещании в 29 мая чиновники обсудили состояние рекламных конструкций в областном центре. И напомнили, при каких условиях будут расторгаться договоры на аренду земли под ними.

Оказывается: три дня без рекламы - повод для расторжения договора

- Договор содержит требование соблюдения законодательства о рекламе, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, - сказал руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ, - включает и такие пункты, как обязательная подсветка рекламной конструкции в ночное время, и то, что она не должна оставаться без рекламы более 3 дней. При акимате создана рабочая группа по мониторингу, постоянно проводятся рейды, составляются дефектные акты. Нарушений много. В случае игнорирования замечаний, непринятия мер по приведению рекламных конструкций в надлежащий технический и эстетический вид договор аренды будет расторгаться.

Ситуацию с уличной рекламой в Костанае власти и бизнес обсуждали множество раз. И обе стороны хронически недовольны друг другом.

- Процентов 15 конструкций соответствует современным требованиям. Остальное все допотопное — бетон, металлический каркас, - высказался аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - и то мы предпринимателей заставляем имущество, из которого они извлекают выгоду, красить, в порядок приводить. Как здрасьте, каждый год. Весной, летом объезжаем, указываем. 80% конструкций не подсвечено, расположены скученно. Будем принципиальные меры принимать.

По данным акимата, в областном центре 237 земельных участков предоставлены для размещения рекламных конструкций.

Фото Ксении РЕБИК