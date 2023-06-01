Мероприятия в честь последнего звонка провели сегодня, 1 июня, в школах областного центра. Журналистов в этом году пригласили в школу им. Абая в мкрн. Юбилейный. Линейку организовали рано утром в 9 часов, чтобы дети не перегрелись на солнце.

Школа им. Абая открылась в декабре 2020 года. Здесь учатся 1 200 детей. В выпускных классах в основном те, кто перевелся из других школ пару лет назад. Вместе с ними на торжественной линейке первоклассники. Они не только провожают выпускников во взрослую жизнь, но и подготовили стихи про своих кумиров из старших классов.

- Мы закончили этот год прекрасно? - спрашивает классный руководитель Татьяна ОКУНЬ.

- Да! - отвечают хором ученики 1 "Б" класса.

- Какой у вас любимый предмет? - продолжает учитель.

- Математика! - отвечают дети.

- Они любят математику, любят уроки грамоты, прекрасно рисуют, лепят и поют - мы счастливы в нашем дружном классе! - рассказала "НГ" Окунь. - Мы с детьми в этом году не только учились, но и ходили в театр, музей, много у нас было интересных классных часов. Родители с нами всегда. В классе много детей, 33 ученика. Зато кабинет просторный и все условия, чтобы учиться, есть.

Выпускников встречали аплодисментами. Они вышли из школы парами и прошли круг перед учениками и родителями.

- Я работаю впервые с 11 классом, впечатлений хороших много, - отмечает классный руководитель 11 "Ә" класса Назым СЕЙЛХАНҚЫЗЫ. - Дети не могут быть плохими, я их люблю. Они умные и отзывчивые, всегда помогают. Я преподаю информатику. Год в целом был обычный, отличался только тем, что впервые я выпускаю детей. Очень печально с ними расставаться, надеюсь я справлюсь, характер поможет.

В этом году два выпускных класса. По традиции ученики посадили в память о себе несколько деревьев на аллее выпускников.

- Учеба была сложной в этом году, но я много трудилась, - говорит ученица 11 "А" класса Дарья ЖАБЫКПАЕВА. - Почему сложно? Нам продлили занятия и это не круто. Поступать собираюсь в Костанае, учиться буду на ветеринара.

- Мне нравилось в этой школе, тут у меня хорошие друзья, добрые учителя, быстро влился в коллектив, - добавляет ученик 11 "А" класса Амир АБИШЕВ. - Закончил школу хорошистом. Год был несложным, главное ведь дружить со всеми и не ссориться с учителями. Последний звонок сегодня - когда пришли мы радовались и смеялись, а сейчас немного грустим. Девочки даже расплакались.

Линейка прошла по стандартному сценарию - танец от ансамбля "Карнавал", цветы учителям от выпускников, торжественная речь чиновников. В этом году школьников поздравлял заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ.

- Несмотря на то, что прошло всего два года с открытия, школа показывает неплохие результаты, - сказал он. - Здесь созданы все условия для достойного образования - новые классы со всем необходимым оборудованием. Как результат - 8 призовых мест в областных конкурсах, которые рекомендованы министерством просвещения. Дорогие выпускники, сегодня особенный день, вы на пороге взрослой жизни. Да, у школы небольшая история, но я уверен, что школе уже совсем скоро будет кем гордиться. А вы еще не раз навестите своих учителей! В этой школе вы получили знания, которые помогут вам достичь успеха. Мы знаем, что вами будет гордиться весь Казахстан. Желаю вам новых достижений, достойно сдать ЕНТ.

Из традиционной программы не было только вальса выпускников. Его планировали, но почему-то не захотели проводить в присутствии журналистов, так как "официальная часть мероприятия закончилась". Как объяснила директор Айымгуль БАЛТАБАЕВА, "вальса в программе не было, а выпускники станцуют его на классном часе в актовом зале".

Фото Ксении РЕБИК