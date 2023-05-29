Антитеррористические учения пройдут завтра в Костанае
29 мая 2023, 17:32 | Государство
Их проводит областной оперативной штаб по борьбе с терроризмом. Учения пройдут в районе районе международного аэропорта «Костанай» 30 мая в первой половине дня, сообщает пресс-служба штаба.
Фото Ксении РЕБИК
- B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов, - отметили в оперштабе.
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