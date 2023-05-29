Житель Костаная закрасил часть сплошной линии на дороге, сделав из нее прерывистую. И это не единичный случай. Должны ли в акимате и полиции прислушаться к мнениям горожан и внести изменения в дорожную разметку? Нет. Разметку нанесли по всем правилам, чтобы снизить количество ДТП в городе.

Нет. Такое самоуправство нужно жестко пресекать, а то мало ли что они еще придумают.

Да. Новая разметка стала причиной многочисленных пробок на городских дорогах.

Да. Власти создали ситуацию, при которой жители вынуждены идти на нарушение закона.

